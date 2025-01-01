      Aspirador industrial Kärcher cinza com mangueira e bocal, rodas para transporte e alça traseira.

      Aspiradores de pó e água

      NT 65/2 Ap *EU

      Order number: 1.667-291.0

      O NT 65/2 Ap é um aspirador de pó e água potente, com 2 motores, para aplicações profissionais. A potência de sucção permanece praticamente constante graças à limpeza eficiente do filtro plissado plano por jatos de ar.
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