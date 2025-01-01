O NT 65/2 Ap é um aspirador de pó e água potente com o sistema ApClean, que garante alta potência de sucção constante e longos intervalos de funcionamento. O aspirador possui uma carcaça de turbina compacta com tampa de filtro integrada para fácil remoção do grande filtro plano plissado. A limpeza é feita de forma eficaz com a ajuda do sistema semiautomático de limpeza de filtro ApClean. Isso garante alta potência de sucção constante, intervalos de funcionamento mais longos e uma longa vida útil do filtro. O NT 65/2 Ap possui detecção eletrônica do nível de enchimento para aspiração de líquidos. Isso impede que o nível máximo permitido seja excedido. O descarte fácil dos líquidos aspirados é possível graças à mangueira de drenagem resistente a óleo. Os acessórios podem ser conectados ao aspirador de forma rápida e fácil usando o sistema de encaixe. A unidade possui um dispositivo para armazenamento da mangueira, um suporte para acessórios e uma bandeja grande, por exemplo, para ferramentas. A mobilidade necessária do NT 65/2 Ap é garantida por duas grandes rodas fixas e dois roletes de guia.

armazenamento a bordo Ampla e prática área de armazenamento na cabeça do revestimento. Ferramentas e acessórios estão sempre à mão. Mangueira de drenagem integrada (resistente a óleo) A mangueira de drenagem é de fácil e rápido acesso. Os líquidos podem ser descartados de forma fácil e limpa. Limpeza de filtro semiautomática Limpeza otimizada do filtro com o simples toque de um botão. Garante um desempenho de filtragem e poder de sucção consistentemente elevados. Design que economiza tempo e prolonga a vida útil do filtro. Conexão para mangueira e curva Sempre devidamente fixado durante o transporte. Armazenamento prático e organizado da máquina. Alça de empurrar ergonômica Transporte prático e fácil do aspirador de pó.