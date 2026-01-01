      Aspiradores de pó e água NT 65/2 Ap Tc Agri *EU | Kärcher

      Aspirador industrial Kärcher com rodas, mangueira longa e bocal largo, em fundo branco.

      Aspiradores de pó e água

      NT 65/2 Ap Tc Agri *EU

      Referência: 1.667-311.0

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