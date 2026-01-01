Aspiradores de pó e água NT 65/2 Ap Tc Agri *EU | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Número de fases (PH)
1
Tensão (V)
220 - 240
Frequência (Hz)
50 - 60
Caudal de ar (L/s)
74
Aspiração (mbar / kPa)
254 / 25.4
Capacidade do depósito (L)
65
Material do recipiente
Plástico
Potência de entrada nominal (W)
2760
Largura nominal padrão ( )
40
Comprimento do cabo (m)
10
Cor
antracite
Peso sem acessórios (kg)
25
Peso incl. embalagem (kg)
35.4
Dimensões (C × L × A) (mm)
682 x 574 x 860
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Garantia Legal