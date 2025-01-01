      Aspirador de pó Kärcher cinza e preto com rodas, mangueira longa e bocal de limpeza.

      Aspiradores de pó e água

      NT 65/2 Tact²

      Referência: 1.667-286.0

      • Recipiente de 65 litros, sistema antiestático completo, alça de empurrar
      • Limpeza automática de filtro Tact² para aspiração de grandes quantidades de pó fino.
      • Acessórios eletricamente condutivos, bocal de piso Adv de 360 ​​mm, filtro plano plissado para uso úmido e seco
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