      Aspirador industrial Kärcher cinza com rodas, mangueira flexível e tubo metálico.

      Aspiradores de pó e água

      NT 65/2 Tact² Tc

      Referência: 1.667-287.0

      • Limpeza automática de filtro Tact² para aspiração de grandes quantidades de pó fino.
      • Acessórios eletricamente condutivos, bocal de piso Adv de 360 ​​mm, filtro plano plissado para uso úmido e seco
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