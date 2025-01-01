A Kärcher apresenta o Tact² – seu novo aspirador profissional de pó e água topo de linha. Esta extensão da popular linha de sistemas Tact atinge a maior produtividade de sempre, com seu sistema de limpeza automática de filtros. Com seus dois motores, o Tact² oferece uma potência de sucção consistentemente alta e, com a vida útil prolongada do filtro, você pode praticamente esquecer a necessidade de trocá-lo. Os aspiradores Kärcher NT com Tact² são sistemas completos que não só são excelentes na remoção de grandes quantidades de poeira fina, como também lidam com sujeira, detritos e água. As diversas opções desta linha de aspiradores permitem encontrar a solução ideal, seja qual for a aplicação e onde seja necessária uma potência de sucção consistentemente alta – seja em canteiros de obras, no setor alimentício, na indústria automotiva ou na indústria em geral.

Chassi basculante com trava para contêiner O contêiner está sempre firmemente fixado ao chassi. Tudo à mão Prático para duas pessoas transportarem e esvaziarem o recipiente. Os tubos de sucção e os bocais para piso podem ser armazenados em qualquer direção nos suportes para acessórios. Para facilitar o acesso por todos os lados. Amplo espaço de armazenamento para uma mangueira de 4 m e um cabo de alimentação de borracha (10 m). Mangueira de drenagem para esvaziar líquidos A tampa permanece bem fechada até que o conteúdo seja drenado.