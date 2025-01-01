A série NT 70 de aspiradores de pó e água é composta por modelos grandes e potentes, com até três motores. Uma linha completa que demonstra suas vantagens, principalmente em aplicações com líquidos e na aspiração de sujeira grossa. Forte poder de sucção e a comprovada qualidade Kärcher a um preço acessível.

Armazenamento integrado de acessórios Para-choque grande com espaço para guardar acessórios. Mangueira de drenagem integrada O recipiente é fácil de esvaziar através da mangueira de drenagem. Extremamente prático devido à sua grande capacidade de 70 litros. Alça de empurrar ergonômica A NT 70 possui uma alça de empurrar ergonômica para que a máquina possa ser empurrada. Para-choque robusto O para-choque robusto protege a máquina contra impactos e batidas.