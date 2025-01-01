Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
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Aspiradores de pó e água
Referência: 1.667-269.0Qualidade Kärcher a um preço acessível: a gama NT 70 apresenta aspiradores potentes com até três motores. Com a sua elevada capacidade de sucção, estas máquinas impressionam na limpeza de humidade e na remoção de sujidade mais grossa.
Número de fases atuais (PH)
1
Tensão (V)
220 - 240
Freqüência (Hz)
50 - 60
Fluxo de ar (L/s)
74
Vácuo (mbar / kPa)
254 / 25.4
Capacidade do contêiner (L)
70
Material do recipiente
Plástico
Potência de entrada nominal (W)
2400
Largura nominal padrão ( )
40
Comprimento do cabo (m)
10
nível de pressão sonora (dB(A))
79
Cor
antracite
Peso sem acessórios (kg)
25.2
Peso, incluindo embalagem (kg)
32.4
Medidas (CxLxA) (mm)
720 x 510 x 975
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Product information
Manual
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