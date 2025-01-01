      Aspirador Kärcher Professional cinza com mangueira e bocal, sobre rodas, em fundo branco.

      Aspiradores de pó e água

      NT 70/2

      Referência: 1.667-269.0

      Qualidade Kärcher a um preço acessível: a gama NT 70 apresenta aspiradores potentes com até três motores. Com a sua elevada capacidade de sucção, estas máquinas impressionam na limpeza de humidade e na remoção de sujidade mais grossa.
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