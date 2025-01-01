Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
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Aspiradores de pó e água
Referência: 1.667-274.0Economize tempo e evite dores nas costas – o chassi basculante da linha NT 70 torna o esvaziamento de grandes contêineres mais simples do que nunca: acione o ponto de esvaziamento, levante a alavanca e diga adeus à sujeira!
Número de fases atuais (PH)
1
Tensão (V)
220 - 240
Freqüência (Hz)
50 - 60
Fluxo de ar (L/s)
74
Vácuo (mbar / kPa)
254 / 25.4
Capacidade do contêiner (L)
70
Material do recipiente
Aço inoxidável
Potência de entrada nominal (W)
3600
Largura nominal padrão ( )
40
Comprimento do cabo (m)
10
nível de pressão sonora (dB(A))
83
Cor
prata
Peso sem acessórios (kg)
29.9
Peso, incluindo embalagem (kg)
35.8
Medidas (CxLxA) (mm)
510 x 645 x 990
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Ficha técnica
Manual de instruções
Manual de instruções
Áreas de utilização