      Aspirador Kärcher Professional com corpo metálico, mangueira flexível e rodas para transporte.

      Aspiradores de pó e água

      NT 70/3 Me Tc

      Referência: 1.667-274.0

      Economize tempo e evite dores nas costas – o chassi basculante da linha NT 70 torna o esvaziamento de grandes contêineres mais simples do que nunca: acione o ponto de esvaziamento, levante a alavanca e diga adeus à sujeira!
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