A série NT 70 de aspiradores de pó e água é composta por modelos grandes e potentes, com até três motores. Uma linha completa que demonstra suas vantagens, principalmente em aplicações com líquidos e na aspiração de sujeira grossa. Forte poder de sucção e a comprovada qualidade Kärcher a um preço acessível.

Armazenamento integrado de acessórios Para-choque grande com espaço para guardar acessórios. Alça de empurrar ergonômica A NT 70 possui uma alça de empurrar ergonômica para que a máquina possa ser empurrada. Chassi basculante Rápido e fácil: o recipiente inclina-se para trás para facilitar o esvaziamento. Alça de elevação ergonômica A alça ergonômica – localizada na parte inferior frontal do recipiente – facilita o manuseio.