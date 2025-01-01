      Aspirador industrial Kärcher com corpo metálico, mangueira preta, rodas grandes e alça de transporte.

      Aspiradores de pó e água

      NT 75/1 Me Ec H Z22

      Referência: 1.667-331.0

      Certificado de acordo com a Diretiva ATEX 2014/34/UE, o aspirador de segurança NT 75/1 Me Ec H Z22, de classe de poeira H, é adequado para uso em áreas potencialmente explosivas designadas como zona 22.
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