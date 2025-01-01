O aspirador de segurança NT 75/1 Me Ec H Z22 possui certificação ATEX 2014/34/UE, obrigatória para a União Europeia, emitida pelo renomado instituto de testes independente IBExU, para a eliminação de poeiras combustíveis e outras poeiras da classe H em áreas explosivas da Zona 22. O potente motor EC sem escovas garante uma vida útil de 5.000 horas. Este aspirador de pó e água à prova de explosão possui um design totalmente aterrado e os acessórios eletricamente condutores correspondentes previnem descargas eletrostáticas. Graças ao reservatório de 75 litros em aço inoxidável e à estrutura robusta com alça ajustável, grandes quantidades de poeira, sujeira grossa ou líquidos podem ser facilmente removidas da zona de perigo. Um conjunto de filtros de segurança garante o descarte seguro do material aspirado. O conjunto de fornecimento do NT 75/1 Me Ec H Z22 inclui: filtro plano plissado de segurança para poeira classe H, particularmente resistente e duradouro graças ao seu revestimento especial de PTFE, que além disso garante uma capacidade de retenção de poeira de 99,995%.

Certificado para a zona 22, conforme definido pela Diretiva ATEX 2014/34/UE (instituto de testes IBExU). Nível máximo de segurança para o usuário em áreas potencialmente explosivas da zona 22. Adequado para a remoção de tipos de poeira perigosos classificados como classe H. Motor EC sem escovas Alta resistência ao desgaste e longa vida útil (5000 horas). Sistema antiestático Sistema antiestático contínuo com acessórios eletricamente condutores. Filtro plano plissado de segurança Nível de retenção de poeira garantido de 99,995%. Particularmente resistente e durável graças ao revestimento de PTFE. Aprovado para aspirar tipos de poeira perigosos classificados como classe H.