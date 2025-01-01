      Aspirador industrial Kärcher com estrutura metálica, mangueira longa e rodas para fácil movimentação.

      Aspiradores de pó e água

      NT 75/1 Me Ec M Z22

      Referência: 1.667-332.0

      O aspirador de segurança NT 75/1 Me Ec M Z22, de classe de poeira M, possui certificação de acordo com a Diretiva ATEX 2014/34/UE (instituto de testes IBExU) para uso em áreas potencialmente explosivas designadas como zona 22.
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