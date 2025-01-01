Certificado de acordo com a Diretiva ATEX 2014/34/UE, vinculativa para a UE, pelo renomado instituto de testes independente IBExU, o aspirador de segurança NT 75/1 Me Ec H Z22 é adequado para a eliminação de poeiras combustíveis e outras poeiras da classe M em áreas explosivas da Zona 22. O motor EC sem escovas garante uma vida útil de 5000 horas. O design totalmente aterrado e os acessórios condutores correspondentes são eficazes na prevenção de descargas eletrostáticas. Graças ao recipiente de 75 litros em aço inoxidável e à estrutura robusta com pega ajustável, grandes quantidades de poeira, sujidade grossa ou líquidos podem ser facilmente removidas da zona de perigo antes do descarte seguro. O NT 75/1 Me Ec M Z22 possui o filtro plano plissado Wet & Dry para poeiras da classe M, que garante um nível de retenção de poeira de 99,9% e também é adequado para aspirar líquidos. O aspirador de pó e água também é adequado e aprovado para uso sem saco de filtro ou saco de descarte, quando necessário – para isso, deve-se usar o filtro de cartucho de madeira opcional, especialmente desenvolvido para aspirar poeiras fibrosas sem saco de filtro.

Certificado para a zona 22, conforme definido pela Diretiva ATEX 2014/34/UE (instituto de testes IBExU). Nível máximo de segurança para o usuário em áreas potencialmente explosivas da zona 22. Adequado para remoção de poeira da classe M. Motor EC sem escovas Alta resistência ao desgaste e longa vida útil (5000 horas). Sistema antiestático Sistema antiestático contínuo com acessórios eletricamente condutores. Filtro plano plissado para uso úmido e seco O filtro plano plissado PES para poeira classe M retém de forma confiável 99,9% de todas as partículas. Filtro fabricado em material PES resistente à umidade. Aprovado para aspiração de pó da classe M.