Aspiradores de pó e água NT 75/1 Tact Me Te H | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Tensão (V)
220 - 240
Frequência (Hz)
50 - 60
Caudal de ar (L/s)
74
Aspiração (mbar / kPa)
254 / 25.4
Capacidade do depósito (L)
75
Potência de entrada nominal (W)
1000
Largura nominal padrão ( )
35
Comprimento do cabo (m)
10
Material do cabo
Borracha
nível de pressão sonora (dB(A))
67
Cor
prata
Peso sem acessórios (kg)
24.6
Dimensões (C × L × A) (mm)
640 x 540 x 925
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Áreas de utilização