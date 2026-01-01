      Aspiradores de pó e água NT 75/1 Tact Me Te H | Kärcher

      Aspirador industrial Kärcher com corpo metálico, mangueira preta e rodas para transporte.

      Aspiradores de pó e água

      NT 75/1 Tact Me Te H

      Referência: 1.667-294.0

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