O NT 75/2 Ap Me Tc é um aspirador de pó e água de alto desempenho com a tecnologia ApClean, que garante alta potência de sucção constante e longos intervalos de funcionamento. O robusto reservatório de aço inoxidável de 75 litros é ideal para grandes quantidades de sujeira e pode ser esvaziado facilmente graças à sua base basculante. O aspirador possui uma turbina compacta com tampa de filtro integrada para fácil remoção do grande filtro plano plissado. O eficiente sistema de limpeza de filtro semiautomático ApClean garante alta potência de sucção, além de intervalos de funcionamento mais longos e maior vida útil do filtro. O NT 75/2 Ap Me Tc também conta com controle eletrônico do nível de enchimento, que garante que o nível máximo permitido não seja excedido durante a limpeza com água. Os líquidos absorvidos podem ser facilmente descartados através de uma mangueira de drenagem resistente a óleo, permanentemente acoplada. Graças ao prático sistema de encaixe, os acessórios podem ser acoplados ao aspirador de forma rápida e fácil. O aparelho possui um dispositivo para armazenamento da mangueira, um suporte para acessórios e um amplo compartimento de armazenamento (por exemplo, para ferramentas). Duas rodas grandes e dois roletes de direção conferem ao NT 75/2 Ap Me Tc toda a portabilidade necessária.

armazenamento a bordo O amplo espaço de armazenamento integrado na cabeça de revestimento garante que as ferramentas e os acessórios estejam sempre armazenados e à mão. Mangueira de drenagem integrada A mangueira de drenagem de fácil acesso facilita o descarte de quaisquer líquidos que tenham sido aspirados. Limpeza de filtro semiautomática A limpeza semiautomática do filtro garante, de forma eficaz, uma potência de sucção elevada e constante. Conexão para mangueira e curva Mangueira de sucção prática e encaixe flexível para facilitar o transporte e o armazenamento.