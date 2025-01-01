      Aspirador industrial Kärcher Professional com corpo metálico, mangueira cinza e rodas para fácil transporte.

      Aspiradores de pó e água

      ASPIRADOR NT 75/2 Ap Me Tc *EU

      Order number: 1.667-292.0

      Aspirador de pó e água de alto desempenho com motor duplo para uso profissional. A limpeza eficaz do filtro plano plissado por jato de ar mantém a potência de limpeza praticamente constante.
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