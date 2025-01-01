A Kärcher apresenta o Tact² – seu novo aspirador profissional de pó e água topo de linha. Esta extensão da popular linha de sistemas Tact atinge a maior produtividade de sempre, com seu sistema de limpeza automática de filtros. Com seus dois motores, o Tact² oferece uma potência de sucção consistentemente alta e, com a vida útil prolongada do filtro, você pode praticamente esquecer a necessidade de trocá-lo. Os aspiradores Kärcher NT com Tact² são sistemas completos que não só são excelentes na remoção de grandes quantidades de poeira fina, como também lidam com sujeira, detritos e água. As diversas opções desta linha de aspiradores permitem encontrar a solução ideal, seja qual for a aplicação e onde seja necessária uma potência de sucção consistentemente alta – seja em canteiros de obras, no setor alimentício, na indústria automotiva ou na indústria em geral.

Fácil de transportar A alça de empurrar ajustável e as rodas grandes facilitam o transporte mesmo em superfícies irregulares. Armazenamento inteligente de acessórios Por exemplo, o bocal de chão pode ser fixado rapidamente em qualquer posição. Sistema automático de limpeza de filtros Tact² O filtro plano plissado pode ser removido pelo lado limpo; ele é dividido em duas metades, que são limpas alternadamente por jatos de ar direcionados. Partículas finas de poeira não conseguem obstruir o filtro. Um fluxo de ar elevado e constante é mantido. Seguro e ao alcance das mãos As ferramentas podem ser armazenadas no compartimento de armazenamento prático a bordo, incluindo peças pequenas e frascos.