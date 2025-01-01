      Aspirador de pó Kärcher profissional com corpo metálico, mangueira preta e rodas grandes, em fundo branco.

      Aspiradores de pó e água

      ASPIRADOR NT 75/2 Tact² Me

      Order number: 1.667-288.0

      • Limpeza automática de filtro Tact² para aspiração de grandes quantidades de pó fino.
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