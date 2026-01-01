      Aspiradores de pó e água NT 75/2 Tact² Me Tc Adv *EU | Kärcher

      Aspirador industrial Kärcher com corpo metálico, mangueira preta e rodas cinzas.

      Aspiradores de pó e água

      NT 75/2 Tact² Me Tc Adv *EU

      Referência: 1.667-316.0

      • Limpeza automática de filtro Tact² para aspiração de grandes quantidades de pó fino.
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