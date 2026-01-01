Aspiradores de pó e água NT 75/2 Tact² Me Tc Adv *EU | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
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Aspiradores de pó e água
Referência: 1.667-316.0
Número de fases (PH)
1
Tensão (V)
220 - 240
Frequência (Hz)
50 - 60
Caudal de ar (L/s)
74
Aspiração (mbar / kPa)
254 / 25.4
Capacidade do depósito (L)
75
Material do recipiente
Aço inoxidável
Potência de entrada nominal (W)
2760
Largura nominal padrão ( )
40
Comprimento do cabo (m)
30
nível de pressão sonora (dB(A))
73
Cor
prata
Peso sem acessórios (kg)
28.6
Peso incl. embalagem (kg)
46
Dimensões (C × L × A) (mm)
670 x 560 x 930
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Áreas de utilização