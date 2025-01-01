      Aspirador industrial Kärcher com corpo metálico, mangueira preta e rodas grandes, em fundo branco.

      Aspiradores de pó e água

      ASPIRADOR NT 75/2 Tact² Me Tc

      Referência: 1.667-289.0

      • Limpeza automática de filtro Tact² para aspiração de grandes quantidades de pó fino.
      • Acessórios eletricamente condutivos, bocal de piso Adv de 360 ​​mm, filtro plano plissado para uso úmido e seco
      Request a offer