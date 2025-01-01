A Kärcher apresenta o Tact² – a nova linha de aspiradores profissionais para sólidos e líquidos de alta qualidade. Este desenvolvimento do comprovado sistema Tact de limpeza de filtros atinge um novo patamar de produtividade. A potência de sucção consistentemente elevada, com dois motores, e a longa vida útil do filtro permitem o trabalho contínuo praticamente sem a necessidade de trocas. Os aspiradores Kärcher NT com Tact² são sistemas completos para a remoção de grandes quantidades de pó fino, mas também de sujidade grossa e água. Com diversas versões, esta linha de aspiradores oferece soluções ideais para muitas áreas de aplicação, onde a potência de sucção consistentemente elevada é essencial: na construção civil, na indústria alimentar, na indústria automóvel e na indústria em geral.

Chassi basculante com trava para contêiner O contêiner está sempre firmemente fixado ao chassi. Mangueira de drenagem para esvaziar líquidos A tampa permanece bem fechada até que o conteúdo seja drenado. Os tubos de sucção e os bocais para piso podem ser armazenados em qualquer direção nos suportes para acessórios. Para facilitar o acesso por todos os lados. Amplo espaço de armazenamento para uma mangueira de 4 m e um cabo de alimentação de borracha (10 m). Fácil de entrar e sair com chassis basculante. Basta inclinar o recipiente para trás e despejar o conteúdo no ralo. Alta estabilidade para facilitar o esvaziamento.