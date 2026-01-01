Gerador elétrico PGG 3/1 | Kärcher

O gerador síncrono PGG 3/1, compacto, muito móvel e ao mesmo tempo potente, com 2,8 kW de potência, é ideal para fornecimento de energia independente, por exemplo, em canteiros de obras, na agricultura ou em operações municipais. O confiável motor a gasolina de quatro tempos garante operação segura graças à potência constante e à sofisticada tecnologia de segurança com proteção contra sobrecarga e falta de óleo. Além disso, o transporte da máquina, de fácil manuseio, é facilitado pelas rodas à prova de furos e pela alça dobrável. As duas tomadas com aterramento são equipadas com um regulador automático de tensão (AVR), que fornece uma tensão praticamente constante. Com autonomia de até 12 horas (6,5 horas em plena carga) com um tanque de 15 litros, é possível suprir facilmente um dia inteiro de trabalho.

Facilidade de uso extraordinária Alta mobilidade graças à alça de empurrar dobrável e às rodas à prova de furos. Função de arranque elétrico para um arranque rápido e prático do motor a gasolina. Confiabilidade e segurança máximas Com proteção contra sobrecarga e falta de óleo, além de estrutura tubular de aço para máxima segurança. Com regulador automático de tensão (AVR) para o funcionamento de dispositivos eletrônicos sensíveis. Confiável e potente O gerador síncrono de 230 V fornece de forma confiável uma potência contínua de 2,8 kW. Motor a gasolina potente para aplicações com autonomia mínima de 6,5 horas por abastecimento de tanque. Funcionamento das lavadoras de alta pressão Kärcher Permite a utilização de lavadoras de alta pressão em áreas sem fornecimento de energia externa. Adequado para lavadoras de alta pressão monofásicas selecionadas.