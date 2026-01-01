      Gerador elétrico PGG 3/1 | Kärcher

      Gerador Kärcher com estrutura metálica cinza, painel de controle com botões e rodas para transporte.

      Gerador elétrico

      PGG 3/1

      Referência: 1.042-207.0

      • Alça de empurrar dobrável e pneus à prova de furos com estrutura robusta em forma de gaiola.
      • Função de arranque elétrico conveniente com interruptor de chave.
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