      Gerador elétrico PGG 8/3 | Kärcher

      Gerador Kärcher com estrutura metálica cinza, painel de controle com botões e tomadas, montado sobre rodas.

      Gerador elétrico

      PGG 8/3

      Referência: 1.042-209.0

      • Alça de empurrar dobrável e pneus à prova de furos com estrutura robusta em forma de gaiola.
      • Função de arranque elétrico conveniente com interruptor de chave, corrente trifásica (400 V)
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