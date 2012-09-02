Gerador elétrico PGG 8/3 | Kärcher

Seja para uso comercial ou municipal: Muitas vezes não há fornecimento de energia garantido no local. Este problema é rapidamente resolvido com o nosso potente gerador síncrono a gasolina PGG 8/3. Graças às rodas à prova de furos e à alça dobrável, é fácil de transportar e manobrar no local. O tanque de 25 litros garante longas operações de até 7 horas (até 5,5 horas em potência máxima), e o confiável motor a gasolina de 4 tempos (EU STAGE V) garante uma potência constante de 7 kW. Com duas tomadas com aterramento (CA) e uma tomada CEE (400 V trifásico), oferece amplas opções de conexão para suas máquinas. O gerador está equipado com um regulador automático de tensão (AVR) e fornece uma tensão praticamente constante. Detalhes importantes, como proteção contra sobrecarga e falta de óleo, além de uma estrutura robusta em aço tubular, protegem os usuários e a máquina contra quaisquer riscos ou danos.

Facilidade de uso extraordinária Alta mobilidade graças à alça de empurrar dobrável e às rodas à prova de furos. Função de arranque elétrico para um arranque rápido e prático do motor a gasolina. Confiabilidade e segurança máximas Com proteção contra sobrecarga e falta de óleo, além de estrutura tubular de aço para máxima segurança. Com regulador automático de tensão (AVR) para o funcionamento de dispositivos eletrônicos sensíveis. Confiável e potente Gerador síncrono com tensão nominal de 400 V e potência contínua de 7 kW ou tensão nominal de 230 V e potência contínua de 2 kW. Motor a gasolina potente para aplicações com autonomia mínima de 5,5 horas por abastecimento de tanque. Funcionamento das lavadoras de alta pressão Kärcher Permite a utilização de lavadoras de alta pressão em áreas sem fornecimento de energia externa. Adequado para lavadoras de alta pressão trifásicas selecionadas.