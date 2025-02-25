Agentes profissionais de limpeza e cuidados

Fichas de dados de segurança
Pode encontrar instruções de segurança para o uso de produtos químicos aqui:
Limpeza eficiente e suave: concentrações elevadas muito económicas oferecem um excelente desempenho de limpeza com alta compatibilidade com os materiais e baixo consumo. Os detergentes e agentes de limpeza da Kärcher oferecem muitas vantagens – adequados para a indústria, o comércio e a indústria alimentar.
Pode encontrar instruções de segurança para o uso de produtos químicos aqui:
Os profissionais da limpeza sabem o que realmente importa quando se trata de limpeza: excelente desempenho e cuidado combinados com a proteção das pessoas, das máquinas e do ambiente. E, naturalmente, a segurança do operador.
Dois outros fatores essenciais são o tempo e a produtividade. Para combinar essas vantagens de forma eficiente, é necessário um sistema perfeitamente equilibrado de máquinas de limpeza, agentes de limpeza e acessórios. O sistema Kärcher. Incluindo serviço profissional. Do líder do mercado global.
Os agentes de limpeza e cuidados da Kärcher são tão versáteis e eficientes quanto as máquinas em que são utilizados, pois foram desenvolvidos especificamente para as máquinas de limpeza da Kärcher. Esta é a única forma de maximizar o desempenho da máquina e do sistema de agentes de limpeza. A Kärcher reconheceu isso desde o início e tem usado isso como foco na sua própria Investigação e Desenvolvimento. É a base do nosso sucesso e o conceito central por trás do nosso pensamento e das nossas ações.
A investigação e o desenvolvimento estão a ganhar importância, à medida que os desafios e as exigências colocados não só às máquinas, mas também ao sistema de limpeza em geral, continuam a aumentar. Como maximizar o desempenho e, ao mesmo tempo, proteger ainda mais o ambiente? Como é possível reduzir os custos sem afetar negativamente a potência ou a qualidade? Questões para as quais a Kärcher e a nossa equipa de especialistas das mais diversas áreas da tecnologia e da química estão à procura das melhores respostas possíveis. Em todos os setores do mercado e em estreita colaboração com fornecedores e utilizadores profissionais.
Os nossos especialistas analisam todos os tipos de sujidade em todas as superfícies para garantir que esta possa ser removida, recolhida e eliminada de forma eficiente. Tudo o que desenvolvemos é sistemático, tanto no sentido literal como em termos da abordagem holística que adotamos. E todas as tarefas são realizadas pela Kärcher. O elevado desempenho e eficiência dos agentes de limpeza Kärcher são o resultado de mais de 30 anos de investigação e desenvolvimento nos nossos próprios laboratórios. Como fabricante líder global de máquinas de limpeza, demos o primeiro passo para nos tornarmos o fornecedor definitivo de sistemas há muito tempo, e o nosso know-how e tecnologias definem o padrão atual.
Como fornecedor completo de sistemas para soluções de limpeza, a Kärcher não só desenvolve fórmulas de agentes de limpeza para utilização nas máquinas de limpeza Kärcher, como também produz esses produtos de limpeza internamente. A nossa produção interna de agentes de limpeza garante que podemos fornecer aos nossos clientes produtos de alta qualidade consistente e assegura a máxima capacidade de entrega, ao mesmo tempo que reduz o impacto ambiental, eliminando todos os transportes desnecessários.
O nosso conceito de fornecedor de sistemas abrange não só o fornecimento de máquinas de limpeza, mas também o desenvolvimento e a produção de produtos de limpeza. Graças aos nossos sistemas internos de produção e enchimento, temos controlo permanente sobre a produção dos agentes de limpeza Kärcher, o que nos permite garantir que os nossos produtos cumprem o nível de qualidade que esperamos. Ao utilizar sistemas modernos de mistura e enchimento, podemos garantir o desempenho de limpeza continuamente excelente dos nossos produtos. Isso também garante que os nossos produtos estejam disponíveis e prontos para entrega a qualquer momento.
No nosso sistema altamente flexível, qualquer coisa, desde garrafas de 0,5 l até camiões-cisterna de 20.000 l, pode ser enchida rapidamente e com a máxima eficiência a partir dos nossos recipientes de mistura de 25.000 l. Graças aos curtos tempos de resposta na produção, os nossos produtos são desenvolvidos sempre com tecnologia de ponta. Ao utilizar os nossos próprios sistemas ultra-modernos na produção e armazenar os nossos produtos no local de produção, a Kärcher desempenha um papel ativo na proteção ambiental. Todo o transporte desnecessário é eliminado e as mercadorias são entregues em todo o mundo diretamente do local de produção.
O potente detergente alcalino de alta pressão da Kärcher, fabricado a partir de ingredientes renováveis, remove até mesmo a sujidade mais resistente, utilizando o poder da natureza.