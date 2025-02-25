Agentes profissionais de limpeza e cuidados

A investigação e o desenvolvimento estão a ganhar importância, à medida que os desafios e as exigências colocados não só às máquinas, mas também ao sistema de limpeza em geral, continuam a aumentar. Como maximizar o desempenho e, ao mesmo tempo, proteger ainda mais o ambiente? Como é possível reduzir os custos sem afetar negativamente a potência ou a qualidade? Questões para as quais a Kärcher e a nossa equipa de especialistas das mais diversas áreas da tecnologia e da química estão à procura das melhores respostas possíveis. Em todos os setores do mercado e em estreita colaboração com fornecedores e utilizadores profissionais.

Os nossos especialistas analisam todos os tipos de sujidade em todas as superfícies para garantir que esta possa ser removida, recolhida e eliminada de forma eficiente. Tudo o que desenvolvemos é sistemático, tanto no sentido literal como em termos da abordagem holística que adotamos. E todas as tarefas são realizadas pela Kärcher. O elevado desempenho e eficiência dos agentes de limpeza Kärcher são o resultado de mais de 30 anos de investigação e desenvolvimento nos nossos próprios laboratórios. Como fabricante líder global de máquinas de limpeza, demos o primeiro passo para nos tornarmos o fornecedor definitivo de sistemas há muito tempo, e o nosso know-how e tecnologias definem o padrão atual.