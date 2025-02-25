      Agentes profissionais de limpeza e cuidados

      Limpeza eficiente e suave: concentrações elevadas muito económicas oferecem um excelente desempenho de limpeza com alta compatibilidade com os materiais e baixo consumo. Os detergentes e agentes de limpeza da Kärcher oferecem muitas vantagens – adequados para a indústria, o comércio e a indústria alimentar.

      Fichas de dados de segurança

      Pode encontrar instruções de segurança para o uso de produtos químicos aqui:

      Fichas de dados de segurança

      Uma máquina de limpeza. Um agente de limpeza. Um fabricante: Kärcher.

      Os profissionais da limpeza sabem o que realmente importa quando se trata de limpeza: excelente desempenho e cuidado combinados com a proteção das pessoas, das máquinas e do ambiente. E, naturalmente, a segurança do operador.

      Dois outros fatores essenciais são o tempo e a produtividade. Para combinar essas vantagens de forma eficiente, é necessário um sistema perfeitamente equilibrado de máquinas de limpeza, agentes de limpeza e acessórios. O sistema Kärcher. Incluindo serviço profissional. Do líder do mercado global.

      Detergents

      Dez boas razões para usar os produtos de limpeza Kärcher.

      Se uma boa razão pode permitir que você tome uma decisão, então dez boas razões devem significar simplesmente que não há decisão a ser tomada.

      • Fórmulas de produtos altamente eficientes e económicas
        Apenas as melhores matérias-primas são utilizadas nos produtos de limpeza da Kärcher. Isso permite que os produtos sejam usados em doses muito baixas e econômicas.

      • Fórmulas patenteadas e facilmente separáveis
        Muitos produtos Kärcher são fabricados com fórmulas facilmente separáveis, que permitem uma rápida separação das fases aquosa e oleosa no separador de óleo, contribuindo assim para o cumprimento das regulamentações legais.
      • Fórmulas compatíveis com o material, com componentes de proteção contra corrosão e outros aditivos especiais
        Os produtos de limpeza Kärcher são especialmente formulados para utilização em aparelhos de limpeza Kärcher. Estas fórmulas ajudam a remover a sujidade mais difícil, ao mesmo tempo que são suaves para a máquina. Inúmeros produtos de limpeza contêm ingredientes especiais para limpar e proteger a máquina.

      • Alta pressão e estabilidade térmica até 150 °C
        Os agentes de limpeza de alta pressão da Kärcher são especialmente formulados para utilização em máquinas de limpeza de alta pressão.

      • Melhoria contínua pelo departamento de desenvolvimento da Kärcher
        Os detergentes Kärcher são desenvolvidos continuamente para melhorar o desempenho de limpeza, reduzir os tempos de contacto e oferecer fórmulas ainda mais ecológicas.

      • Assumindo a responsabilidade pelo ambiente, pelas pessoas e pelas máquinas
        A Kärcher evita consistentemente o uso de solventes desnecessários, metais pesados e outras substâncias prejudiciais ao meio ambiente e à saúde. Para a melhor proteção possível do operador, da máquina e do ambiente.

      • Amigo do ambiente graças à redução da embalagem
        Os detergentes Kärcher são altamente concentrados e, por isso, requerem menos material de embalagem. Isso conserva os recursos naturais e facilita o descarte do material de embalagem.

      • Desenvolvido para satisfazer as mais elevadas exigências
        Vários agentes de limpeza da Kärcher são de qualidade alimentar e podem ser utilizados em todas as áreas da produção alimentar, conforme aplicável. 

      • Melhor desempenho com um aroma fresco
        Vários produtos de limpeza Kärcher contêm fragrâncias, como óleo de limão, para combater odores desagradáveis e deixar as superfícies com um aspeto limpo e fresco.

      • O sistema completo de um único fornecedor
        O sistema Kärcher baseia-se em conhecimentos especializados que beneficiam o operador: um único fabricante para máquinas, detergentes e acessórios. Um único interlocutor para assistência e aconselhamento.

      Investigação, desenvolvimento e produção, lado a lado.

      Os agentes de limpeza e cuidados da Kärcher são tão versáteis e eficientes quanto as máquinas em que são utilizados, pois foram desenvolvidos especificamente para as máquinas de limpeza da Kärcher. Esta é a única forma de maximizar o desempenho da máquina e do sistema de agentes de limpeza. A Kärcher reconheceu isso desde o início e tem usado isso como foco na sua própria Investigação e Desenvolvimento. É a base do nosso sucesso e o conceito central por trás do nosso pensamento e das nossas ações.

      Detergents

      A investigação e o desenvolvimento estão a ganhar importância, à medida que os desafios e as exigências colocados não só às máquinas, mas também ao sistema de limpeza em geral, continuam a aumentar. Como maximizar o desempenho e, ao mesmo tempo, proteger ainda mais o ambiente? Como é possível reduzir os custos sem afetar negativamente a potência ou a qualidade? Questões para as quais a Kärcher e a nossa equipa de especialistas das mais diversas áreas da tecnologia e da química estão à procura das melhores respostas possíveis. Em todos os setores do mercado e em estreita colaboração com fornecedores e utilizadores profissionais.

      Os nossos especialistas analisam todos os tipos de sujidade em todas as superfícies para garantir que esta possa ser removida, recolhida e eliminada de forma eficiente. Tudo o que desenvolvemos é sistemático, tanto no sentido literal como em termos da abordagem holística que adotamos. E todas as tarefas são realizadas pela Kärcher. O elevado desempenho e eficiência dos agentes de limpeza Kärcher são o resultado de mais de 30 anos de investigação e desenvolvimento nos nossos próprios laboratórios. Como fabricante líder global de máquinas de limpeza, demos o primeiro passo para nos tornarmos o fornecedor definitivo de sistemas há muito tempo, e o nosso know-how e tecnologias definem o padrão atual.

      Como fornecedor completo de sistemas para soluções de limpeza, a Kärcher não só desenvolve fórmulas de agentes de limpeza para utilização nas máquinas de limpeza Kärcher, como também produz esses produtos de limpeza internamente. A nossa produção interna de agentes de limpeza garante que podemos fornecer aos nossos clientes produtos de alta qualidade consistente e assegura a máxima capacidade de entrega, ao mesmo tempo que reduz o impacto ambiental, eliminando todos os transportes desnecessários.

      Reinigungsmittel Produktion

      O nosso conceito de fornecedor de sistemas abrange não só o fornecimento de máquinas de limpeza, mas também o desenvolvimento e a produção de produtos de limpeza. Graças aos nossos sistemas internos de produção e enchimento, temos controlo permanente sobre a produção dos agentes de limpeza Kärcher, o que nos permite garantir que os nossos produtos cumprem o nível de qualidade que esperamos. Ao utilizar sistemas modernos de mistura e enchimento, podemos garantir o desempenho de limpeza continuamente excelente dos nossos produtos. Isso também garante que os nossos produtos estejam disponíveis e prontos para entrega a qualquer momento.

      No nosso sistema altamente flexível, qualquer coisa, desde garrafas de 0,5 l até camiões-cisterna de 20.000 l, pode ser enchida rapidamente e com a máxima eficiência a partir dos nossos recipientes de mistura de 25.000 l. Graças aos curtos tempos de resposta na produção, os nossos produtos são desenvolvidos sempre com tecnologia de ponta. Ao utilizar os nossos próprios sistemas ultra-modernos na produção e armazenar os nossos produtos no local de produção, a Kärcher desempenha um papel ativo na proteção ambiental. Todo o transporte desnecessário é eliminado e as mercadorias são entregues em todo o mundo diretamente do local de produção.

      PressurePro Natural Active Cleaner RM 82N

      O potente detergente alcalino de alta pressão da Kärcher, fabricado a partir de ingredientes renováveis, remove até mesmo a sujidade mais resistente, utilizando o poder da natureza.

      Mais informações
      RM 82N Bubble