Respire fundo e sinta-se à vontade: o Kärcher AF 100 garante que o ar que respira é limpo e livre de germes em escritórios, salas de reuniões, estabelecimentos de restauração e espaços comerciais interiores. Traga uma lufada de ar fresco e limpo para as suas instalações com o nosso filtro de ar profissional. O purificador de ar AF 100 de última geração também satisfaz as suas necessidades.

O sistema de filtragem exclusivo do AF 100 elimina agentes patogénicos, vírus e bactérias do ar. Sete filtros personalizados garantem que a qualidade do ar seja consistentemente limpa e controlável.

Os nossos conjuntos de filtros «High Protect 13 Solution» e «HEPA 14 Solution» garantem um elevado nível de segurança, protegendo contra agentes patogénicos transmissíveis no ar, tais como vírus e bactérias, que de outra forma poderiam permanecer suspensos em gotículas e aerossóis no ar ambiente durante horas.