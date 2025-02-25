      Purificador de ar AF 100

      A má qualidade do ar muitas vezes causa problemas de concentração e desconforto. Causado por vapores de tapetes, pólen, germes ou má qualidade do ar após uma longa reunião na sala de reuniões, isso pode levar à falta de concentração, dores de cabeça, nariz entupido e até ataques de asma. As pessoas alérgicas são particularmente afetadas. Respire facilmente novamente com o nosso purificador de ar: uma vez ligado, o purificador de ar Kärcher AF 100 remove alérgenos e substâncias nocivas do ar.

      RESPIRA!

      RESPIRA!

      RESPIRA!

      RESPIRA!

      O purificador de ar AF 100 em uso

      Ar limpo, desempenho limpo

      Respire fundo e sinta-se à vontade: o Kärcher AF 100 garante que o ar que respira é limpo e livre de germes em escritórios, salas de reuniões, estabelecimentos de restauração e espaços comerciais interiores. Traga uma lufada de ar fresco e limpo para as suas instalações com o nosso filtro de ar profissional. O purificador de ar AF 100 de última geração também satisfaz as suas necessidades.

      O sistema de filtragem exclusivo do AF 100 elimina agentes patogénicos, vírus e bactérias do ar. Sete filtros personalizados garantem que a qualidade do ar seja consistentemente limpa e controlável.

      Os nossos conjuntos de filtros «High Protect 13 Solution» e «HEPA 14 Solution» garantem um elevado nível de segurança, protegendo contra agentes patogénicos transmissíveis no ar, tais como vírus e bactérias, que de outra forma poderiam permanecer suspensos em gotículas e aerossóis no ar ambiente durante horas.

      Uma visão geral das vantagens

      • Filtra continuamente o ar poluído
      • Elimina bactérias, alérgenos e odores
      • Reduz de forma fiável a carga viral
      • Motores potentes para grandes espaços interiores
      • Design moderno e compacto do dispositivo
      • Reduz o risco de infeção por germes e aerossóis
      • Flexibilidade graças aos rodízios móveis
      • Conjuntos de filtros certificados disponíveis
      • Funcionamento silencioso e sem ruídos perturbadores graças ao baixo nível sonoro

      Como funciona o nosso purificador de ar Kärcher

      FILTROS PARA QUALQUER SITUAÇÃO

      Os sistemas de filtragem dos nossos purificadores de ar Kärcher baseiam-se em tecnologia de ponta. Aproveite as vantagens imbatíveis dos nossos filtros:

      • Filtros versáteis com uma ampla gama de eficiência
      • Quatro diferentes filtros embutidos
      • As bactérias, os odores ou os alérgenos são completamente eliminados.
      • Resultados ótimos graças ao sistema de pré-filtro e filtro
      • Indicador informativo do estado do filtro
      Kärcher air purifier HEPA 14 filter system
      Kärcher air purifier HEPA 14 filter system

      CONFIÁVEL PARA USO DIÁRIO E PROFISSIONAL

      Faça com que o ar ruim seja coisa do passado – aproveite a melhor qualidade do ar para os seus funcionários ou clientes com os nossos purificadores de ar profissionais:

      • Reduzir as taxas de infeção
      • Baixo risco de transmissão de doenças
      • Melhorar a qualidade do ar
      • Elimine os odores
      • Aumento dos níveis de energia durante o horário de trabalho

      VISOR INTEGRADO

      O visor inteligente integrado mostra o valor de partículas finas PM2,5 na divisão, bem como a vida útil do filtro em percentagem. No modo automático, a lógica da máquina controla o ventilador de acordo com o nível de PM2,5 no ar ambiente.

      Kärcher AF 100 integrated display

      Destaques do purificador de ar Kärcher AF 100 com filtro HEPA 14 integrado

      Icon with 30 dB(A)

      Motor silencioso e potente

      Graças ao motor potente, mas muito silencioso, o ar é completamente circulado até três vezes por hora em divisões com uma área útil de 100 m² e uma altura de 2,5 m.

      Com circulação de ar inovadora de 360°

      A inovadora circulação de ar a 360° permite não só uma distribuição significativamente mais rápida, mas também ideal do ar limpo na divisão. Ao contrário de um difusor de ar com apenas uma abertura, você se beneficia duas vezes.

      Air Purifier Intuitive touch panel control

      Controlo intuitivo através do painel tátil

      Graças ao painel tátil intuitivo e fino, controlar os purificadores de ar é uma brincadeira de criança. A potência do ventilador e os diferentes modos de funcionamento, como o modo automático e o modo de suspensão, são facilmente ajustáveis.

      Air Purifier display

      Ecrã integrado

      O visor integrado e inteligente mostra o valor de partículas finas PM 2,5 na divisão, bem como a vida útil do filtro em percentagem. Se o valor de PM 2,5 for excedido, o ventilador do purificador de ar regula-se automaticamente no modo automático.

      Air purifer filter

      Um filtro universal e 4 filtros especiais

      O potente filtro universal está integrado no AF 100 como padrão e cobre quase todas as aplicações de forma muito fiável. Quatro filtros adicionais estão disponíveis para aplicações especiais, tais como compostos orgânicos voláteis, poluição atmosférica, alergias ou germes. A sua mistura especial de materiais permite um desempenho ainda mais elevado e uma vida útil mais longa do filtro.

      Air Purifier air quality display

      Visor inteligente da qualidade do ar

      No modo automático, o nosso purificador de ar AF 100 adapta-se constantemente à qualidade do ar atual na divisão. Isso é indicado paralelamente na área operacional por luzes. A cor azul representa ar limpo, a cor amarela representa ar moderadamente bom e a cor vermelha representa má qualidade do ar na divisão. O valor preciso do pó fino PM 2,5 também é apresentado diretamente no visor.

      Air purifier with wheels

      Mobilidade máxima

      Quatro rodas robustas e de funcionamento suave garantem a máxima mobilidade em praticamente qualquer tipo de piso. Isto permite-lhe reagir com flexibilidade às mudanças nas condições a qualquer momento e mover o purificador de ar sem esforço de uma divisão para outra.

      Air purifier washable prefiltration unit

      Unidade de pré-filtragem lavável

      Partículas maiores, como cabelos ou poeira grossa, são retidas de forma fiável por um pré-filtro, prolongando assim a vida útil do filtro principal. O pré-filtro pode ser facilmente aspirado ou lavado para limpeza.

      Áreas de aplicação: um produto – muitas aplicações diversas

      Seja no escritório, em quartos de hotel, escolas, salas de espera ou salas de reunião, queremos respirar ar puro com a consciência tranquila, onde quer que estejamos. O filtro de ar Kärcher limpa eficientemente o ar em espaços interiores, removendo aerossóis, vírus, alérgenos e muitas outras substâncias nocivas.

      The Kärcher AF 100 air filter in industry and office spaces

      Espaços industriais e de escritórios

      O ar limpo no local de trabalho é um desafio para todas as empresas, seja na indústria, em escritórios pequenos ou grandes, salas de reuniões ou cozinhas de pausa. Todos devem sentir-se seguros no local de trabalho. O purificador de ar Kärcher AF 100 limpa de forma fiável o ar em espaços fechados, removendo substâncias nocivas e garantindo um elevado nível de segurança no local de trabalho. Graças à sua tecnologia exclusiva de filtro de ar, reduz o nível de aerossóis no ar, ajudando a diminuir o risco de infeção.

      The Kärcher AF 100 air purifier ensures the air is clean in kindergartens and schools

      Educação e instituições públicas

      O purificador de ar Kärcher AF 100 garante que o ar esteja limpo e livre de germes em qualquer instituição na área da educação, em instalações desportivas e áreas administrativas. O filtro de ar Kärcher proporciona a melhor qualidade do ar de forma sustentável, mesmo em salas de aula ou jardins de infância totalmente ocupados. Remove substâncias nocivas do ar, reduzindo o risco de infeção por germes e aerossóis.

      Versatile and flexible use of the AF 100 air filter in hospitality

      Setor hoteleiro

      Sentir-se confortável é uma prioridade máxima no setor da hotelaria profissional. A segurança dos hóspedes e funcionários é de extrema importância. O purificador de ar Kärcher AF 100 remove de forma fiável substâncias nocivas, vírus e bactérias do ar em todas as áreas comuns. Garante a melhor qualidade do ar desde o átrio até aos corredores, na área de restauração, outras áreas comuns, bem como nas áreas de fitness e bem-estar. Ele filtra onde for necessário. O seu design móvel premiado facilita uma utilização flexível e versátil.

      Kärcher AF 100 air purifier clean harmful substances and odours in gastronomy

      Gastronomia

      Manter o ar limpo é fundamental em estabelecimentos de restauração muito frequentados, como restaurantes, cafés e cantinas. O ar limpo protege todos os hóspedes, bem como os funcionários. Um grande número de pessoas num espaço confinado reduz rapidamente a qualidade do ar, aumentando o risco de infeção e a rápida propagação de agentes patogénicos pelo ar. O purificador de ar Kärcher AF 100 de última geração não só remove aerossóis, mas também odores do ar em espaços interiores. Pode ser utilizado em áreas de refeições, bem como em áreas sanitárias, bares e cozinhas.

      The Kärcher AF 100 air purifier ensures the air is clean and germ-free in medical facilities

      Instalações médicas

      O purificador de ar AF 100 é a solução ideal para a limpeza profissional e higiénica do ar em áreas com grande concentração de germes, como hospitais, consultórios médicos ou lares de idosos. Graças ao seu design flexível, pode ser utilizado de forma versátil e móvel onde quer que seja necessário, tornando a sua implementação prática e simples. Graças ao seu potente sistema de filtragem, garante de forma fiável que o ar seja limpo e seguro para os pacientes e para o pessoal médico.

      The Kärcher AF 100 cleans the air in service facilities and kindergartens, removing harmful substances and germs

      Áreas de serviço

      A qualidade do ar em espaços fechados desempenha um papel importante em todas as áreas de serviço. O purificador de ar Kärcher AF 100 é perfeito para uso profissional na manutenção dos padrões de higiene e na remoção de substâncias nocivas do ar. Graças ao seu design compacto e flexível e ao seu potente sistema de filtragem, está pronto para ser utilizado em diversos locais.

      O que é filtrado?

      O purificador de ar Kärcher filtra agentes patogénicos, como vírus e bactérias – uma solução de longo prazo que pode fazer muito mais do que simplesmente filtrar aerossóis.

      Além disso, o nosso filtro de ar Kärcher também remove poeira, pólen, esporos de mofo e outros compostos nocivos do ar. Graças ao filtro HEPA especial, a máquina limpa de forma fiável o ar em espaços interiores, permitindo-lhe respirar profundamente novamente.

      Kärcher AF 100 air purifier with HEPA 14 filter filters mould spores

      ESPÓRIOS DE MOLDE

      Kärcher AF 100 air purifier with HEPA 14 filter filters pollen

      PÓLEN

      Kärcher AF 100 air purifier with HEPA 14 filter filters odours

      ODORES

      Kärcher AF 100 air purifier with HEPA 14 filter filters fine particles

      PARTÍCULAS FINAS

      Kärcher AF 100 air purifier with HEPA 14 filter bacteria and viruses

      BACTÉRIAS E VÍRUS

      Kärcher AF 100 air purifier with HEPA 14 filter filters volatile organic compounds

      COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS

      Kärcher AF 100 air purifier with HEPA 14 filter filters dust

      POEIRA

      Kärcher AF 100 air purifier with HEPA 14 filter filters chemical gases

      GÁSES QUÍMICOS

      Kärcher air purifier HEPA 14 filter replacement

      Com que frequência o filtro é trocado?

      No modo automático, o purificador de ar mede automaticamente a qualidade do ar usando um sensor a laser e adapta o seu desempenho com precisão. Isso garante uma qualidade de ar consistente e uma utilização ideal do filtro. No entanto, se for necessário substituir o filtro, garantimos que o processo seja o mais simples possível: abra a aba lateral, substitua o cartucho do filtro e pronto!

      Como regra geral, quanto mais uma máquina é utilizada, mais frequentemente o filtro incorporado deve ser substituído ou limpo, a fim de garantir uma eficiência fiável. Uma diminuição tangível na potência de sucção do filtro de ar é uma indicação de que o filtro precisa ser trocado. Idealmente, o filtro HEPA 14 deve ser substituído a cada três meses. Em áreas sensíveis à higiene, recomenda-se trocar o filtro mensalmente.

      Kärcher air purifier HEPA 14 filter replacement

      Limpar ou substituir o filtro?

      Uma força de filtragem consistentemente elevada e a substituição regular do filtro são particularmente importantes para quem sofre de alergias. Um filtro perde gradualmente a sua eficácia dependendo de como é utilizado e da pressão a que é submetido – nesse momento, é hora de substituí-lo. Intervalos regulares de troca são a única forma de garantir uma qualidade elevada e higiene consistentes. Não é recomendável limpar o filtro HEPA 14 com água.

      Pode saber mais sobre os nossos filtros HEPA 14 aqui.

      Hepa Filter

      Filtro HEPA 14: a solução higiénica para um ar interior limpo

      Todos os dias entramos em contacto com vírus, bactérias, poeira fina e alérgenos, que circulam no ar interior de escritórios, hotéis, hospitais, consultórios médicos, escolas e, claro, nas nossas casas e apartamentos. As doenças respiratórias são frequentemente a consequência a longo prazo.

      Os filtros HEPA 14 da Kärcher proporcionam uma assistência duradoura na filtragem de aerossóis do ar em espaços fechados e na remoção de partículas nocivas. Incorporados nos dispositivos de filtragem de ar e aspiradores a seco da Kärcher, limpam o ar interior de forma eficiente e fiável.

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      Os purificadores de ar Kärcher Home &amp; Garden são perfeitos para utilizadores particulares em divisões mais pequenas com uma área reduzida. Seja para espaços interiores, como salas de estar e quartos, quartos infantis ou espaços de trabalho, os purificadores de ar compactos podem ser usados de forma flexível, garantindo ar limpo e fresco dentro da sua casa, livre de odores e substâncias nocivas.

      PARA A CASA E O JARDIM PURIFICADORES DE AR
      Kärcher Home &amp; Garden air purifiers for private users