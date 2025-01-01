A lavadora extratora profissional Puzzi 10/1 da Kärcher oferece excelente poder de sucção, além de proporcionar resultados de limpeza higiênicos e garantir que as superfícies têxteis possam ser reutilizadas rapidamente. Para isso, a lavadora extratora pulveriza a solução de limpeza profundamente nas fibras do tecido e, em seguida, a remove juntamente com a sujeira desalojada, sendo perfeita para a limpeza de estofados, carpetes e outras superfícies têxteis. O design robusto e compacto da Puzzi 10/1 garante longa vida útil e, consequentemente, alta relação custo-benefício – ideal para empresas de limpeza predial, o setor hoteleiro e de hospitalidade ou para a limpeza de interiores de veículos. A tampa do aparelho, o bocal para estofados e o bocal para pisos são transparentes para melhor visualização da água suja. Botões grandes, acionáveis ​​manualmente ou com o pé, também aumentam a praticidade para o usuário. Além disso, a máquina vem com um gancho para cabo integrado e um suporte para o bocal de estofados e o tubo de sucção.

Excelente desempenho de limpeza Limpeza profunda e perfeita das fibras das superfícies têxteis. A secagem rápida significa que as superfícies podem ser usadas novamente em pouco tempo, graças ao excelente desempenho de sucção traseira. Excelente resultado de limpeza com efeito visível de antes e depois. Qualidade profissional: extremamente robusto e durável. Bomba eficiente com longa vida útil. Turbina potente com excelente desempenho de sucção reversa. Design robusto e para-choque protegem a máquina contra impactos e batidas. Conjunto completo de acessórios para limpeza de carpetes Bocal de sucção flexível para um ângulo de sucção ideal e resultados de secagem perfeitos. Bocal de piso com 240 mm de largura e tubo de pulverização/aspiração integrado. Cabo ergonômico para uso com as duas mãos, proporcionando maior conforto ao usuário. Bocal prático para estofados Limpeza fácil e eficaz de estofados e móveis estofados. Ideal para limpeza do interior de veículos. Bocal de 110 milímetros de largura para inserção na pistola de pulverização/aspiração. Recipiente inteligente 2 em 1 removível Rápido e fácil de encher o tanque de água doce. Prático e simples para remover água suja. Fácil de operar graças a dois grandes botões de pressão. Não precisa se abaixar: interruptor de pé liga/desliga para maior rapidez e facilidade de uso. Método rápido em 1 etapa: pulverização e aspiração combinadas em uma única operação. Método em 2 etapas: Borrife nas fibras e deixe absorver – depois aspire. Rodas traseiras grandes e roletes de direção flexíveis de 360° Manobrabilidade fácil mesmo em superfícies irregulares. Particularmente fácil de manobrar e flexível para facilitar a limpeza. Gancho de cabo Para armazenamento seguro do cabo de alimentação. Prático e protege os cabos. A máquina pode ser transportada e armazenada com facilidade e praticidade. Compartimento integrado para guardar o bocal para estofados e o bocal para carpetes. Graças ao design com clipe, o bocal para estofados está sempre ao alcance. Suporte integrado para tubo de sucção com bocal para piso na alça de transporte.