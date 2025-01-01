      Extratora Kärcher cinza com mangueira e bocal transparente, acompanhada de acessório de limpeza.

      máquina de extração por pulverização

      PUZZI 10/1

      Referência: 1.100-130.0

      Com um bocal de 240 mm para carpetes e um bocal para estofados para inserção na pistola de pulverização/aspiração de série, a máquina de extração por pulverização Puzzi 10/1 é ideal para a limpeza de estofados e superfícies acarpetadas.
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