      máquina de extração por pulverização PUZZI 10/1 Edition *EU | Kärcher

      Extratora Kärcher com acessórios, incluindo bocal de limpeza, bico estreito e caixa de detergente. Fundo branco.

      máquina de extração por pulverização

      PUZZI 10/1 Edition *EU

      Referência: 1.100-131.0

      Com um bocal para carpetes de 240 mm, um bocal para estofados, um bocal para frestas e 48 pastilhas RM 760 de série, a máquina de extração por pulverização Puzzi 10/1 Edition é ideal para a limpeza de estofados e superfícies acarpetadas.
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