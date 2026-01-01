      máquina de extração por pulverização Puzzi 10/1 | Kärcher

      Extratora Kärcher cinza com mangueira preta e bico amarelo, em fundo branco.

      máquina de extração por pulverização

      Puzzi 10/1

      Referência: 1.100-138.0

      A potente máquina de extração por pulverização Puzzi 10/1, com bocal para estofados, remove manchas de superfícies têxteis, como móveis estofados ou assentos de veículos, de forma completa e eficiente.
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