máquina de extração por pulverização Puzzi 10/1 | Kärcher

Impressiona com resultados de limpeza higiênicos de primeira classe e alta eficiência: a robusta lavadora extratora Puzzi 10/1 da Kärcher, com bocal para estofados, é ideal para a remoção de manchas em superfícies têxteis de pequeno a médio porte. A pulverização profunda da solução de limpeza nas fibras do tecido, seguida de sucção com excelente desempenho de retrolavagem, permite que os tecidos sequem rapidamente e possam ser reutilizados em pouco tempo. A lavadora extratora vem com um bocal para estofados de série, para áreas particularmente apertadas, como interiores de veículos. Os grandes botões, que podem ser acionados manualmente ou com o pé, são extremamente confortáveis ​​de usar. O transporte também é facilitado com apenas uma mão, graças à alça ergonômica. A tampa do aparelho e o bocal manual são transparentes para melhor visualização da água suja. A lavadora extratora possui um prático gancho para o cabo de alimentação, facilitando o transporte e o armazenamento do equipamento.

Excelente desempenho de limpeza Excelente resultado de limpeza com efeito visível de antes e depois. Secagem rápida devido à elevada capacidade de sucção. Padrão de pulverização extremamente fino e uniforme do bico para estofados. Qualidade profissional: extremamente robusto e durável. Bomba eficiente com longa vida útil. Turbina potente com excelente desempenho de sucção reversa. Design robusto e para-choque protegem a máquina contra impactos e batidas. Bocal prático para estofados Limpeza fácil e eficaz de estofados e móveis estofados. Ideal para limpeza do interior de veículos. Bocal de 110 milímetros de largura para inserção na pistola de pulverização/aspiração. Recipiente inteligente 2 em 1 removível Rápido e fácil de encher o tanque de água doce. Prático e simples para remover água suja. Fácil de operar graças a dois grandes botões de pressão. Não precisa se abaixar: interruptor de pé liga/desliga para maior rapidez e facilidade de uso. Método rápido em 1 etapa: pulverização e aspiração combinadas em uma única operação. Método em 2 etapas: Borrife nas fibras e deixe absorver – depois aspire. Alça de transporte ergonômica Projetado para ser transportado com uma só mão em escadas e degraus. Opção de fixação para tubo de sucção e pistola de pulverização/sucção. Suporte para tubo de sucção integrado na alça de transporte para um transporte seguro e conveniente. Gancho para cabo Para armazenamento seguro do cabo de alimentação. Prático e protege os cabos. A máquina pode ser transportada e armazenada com facilidade e praticidade. Rodas traseiras grandes e roletes de direção flexíveis de 360° Manobrabilidade fácil mesmo em superfícies irregulares. Particularmente fácil de manobrar e flexível para facilitar a limpeza. Arrumação integrada dos acessórios Graças ao design com clipe, o bocal para estofados está sempre ao alcance.