      Aspirador extrator Kärcher cinza com mangueira preta e detalhes amarelos, em fundo branco.

      máquina de extração por pulverização

      Puzzi 10/2 Adv

      Referência: 1.193-120.0

      Com um bocal para carpetes de 240 mm, dosagem de antiespumante, compartimento de armazenamento RM e conexão para a escova elétrica PW de série, a máquina de extração por pulverização Puzzi 10/2 Adv oferece um desempenho superior em grandes áreas.
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