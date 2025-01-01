A lavadora extratora profissional Puzzi 10/2 Adv da Kärcher oferece excelente poder de sucção, além de proporcionar resultados de limpeza higiênicos e garantir que as superfícies têxteis possam ser reutilizadas rapidamente. Para isso, a lavadora extratora pulveriza a solução de limpeza profundamente nas fibras do tecido, removendo-a em seguida juntamente com a sujeira desalojada, o que a torna perfeita para a limpeza de carpetes e outras superfícies têxteis. Com o auxílio de uma escova elétrica opcional e sua escova rotativa, o desempenho da limpeza é ampliado e a área de cobertura intensificada. O sistema antiespumante integrado evita a formação excessiva de espuma no reservatório de água suja, especialmente durante o enxágue de carpetes lavados com xampu. O design robusto da Puzzi 10/2 Adv garante longa vida útil e alta relação custo-benefício – ideal para empresas de limpeza predial ou para o setor hoteleiro e de hospitalidade. A tampa do aparelho e o bocal de piso são transparentes para melhor visualização da água suja. O produto inclui: um bocal de 240 mm para carpetes, uma conexão para a escova elétrica PW, um compartimento para guardar as pastilhas RM, uma alça de transporte ergonômica e um gancho para o cabo.

Excelente desempenho de limpeza Limpeza profunda e perfeita das fibras das superfícies têxteis. A secagem rápida significa que as superfícies podem ser usadas novamente em pouco tempo, graças ao excelente desempenho de sucção traseira. Excelente resultado de limpeza com efeito visível de antes e depois. Qualidade profissional: extremamente robusto e durável. Bomba eficiente com longa vida útil. Turbina potente com excelente desempenho de sucção reversa. Conjunto completo de acessórios para limpeza de carpetes Bocal de sucção flexível para um ângulo de sucção ideal e resultados de secagem perfeitos. Bocal de piso com 240 mm de largura e tubo de pulverização/aspiração integrado. Cabo ergonômico para uso com as duas mãos, proporcionando maior conforto ao usuário. Conexão integrada para escova elétrica PW A escova elétrica garante um melhor desempenho em áreas maiores. Escova rotativa para alisar as fibras do carpete. Limpeza profunda de carpetes e revestimentos de piso têxteis. Recipiente inteligente 2 em 1 removível Rápido e fácil de encher o tanque de água doce. Prático e simples para remover água suja. Fácil de operar graças a dois grandes botões de pressão. Não precisa se abaixar: interruptor de pé liga/desliga para maior rapidez e facilidade de uso. Método rápido em 1 etapa: pulverização e aspiração combinadas em uma única operação. Método em 2 etapas: Borrife nas fibras e deixe absorver – depois aspire. Dosagem de antiespumante integrada Ideal para enxaguar carpetes e revestimentos de piso têxteis após a lavagem. Impede a formação excessiva de espuma no reservatório de água suja. Compartimento de armazenamento integrado para pastilhas de detergente. As abas estão sempre à mão e protegidas da umidade. Armazenamento seguro mesmo durante o transporte. Permite a dosagem com base na necessidade. Gancho de cabo Para armazenamento seguro do cabo de alimentação. Prático e protege os cabos. A máquina pode ser transportada e armazenada com facilidade e praticidade. Armazenamento integrado de acessórios Suporte integrado para tubo de sucção com bocal para piso na alça de transporte. Fácil e confortável de transportar e armazenar.