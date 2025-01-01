Robusta, durável e potente, com a flexibilidade de ser sem fio: a nossa lavadora extratora a bateria Puzzi 2/1 Bp. Esta lavadora extratora portátil a bateria também pode ser usada para limpeza localizada e remoção de manchas, facilitando a remoção de manchas recentes ou antigas em tecidos como estofados de cadeiras, sofás, bancos de carro e muito mais. A Puzzi 2/1 Bp remove todas as manchas rapidamente graças ao seu excelente desempenho de aspiração, que também garante uma secagem rápida. Graças ao seu design compacto, baixo peso e alça ergonômica, a máquina é fácil de transportar com uma só mão. Para obter os melhores resultados na remoção de manchas, a solução de limpeza é pressurizada e pulverizada profundamente nas fibras do tecido antes de ser aspirada juntamente com a sujidade solta. Fornecida de série: bocal para estofados, mangueira de pulverização/aspiração, recipientes separados para água limpa e suja e armazenamento integrado de acessórios. Ao encomendar esta versão da máquina, tenha em atenção que a potente bateria Kärcher Battery Power+ de 36 V e o carregador rápido correspondente devem ser encomendados separadamente.

Excelente desempenho de limpeza Limpeza excelente com um nítido efeito "antes e depois". Alto vácuo para excelente poder de sucção. Padrão de pulverização extremamente fino e uniforme do bico para estofados. Design compacto com alta mobilidade Ideal também para espaços apertados ou locais de difícil acesso. Liberdade de movimento sem fios e utilização flexível. Graças ao seu design compacto, pode ser guardado em qualquer lugar. Qualidade profissional: particularmente robusto e durável. Turbina eficiente com vida útil de 1000 horas. Bomba de diafragma muito robusta e resistente. Bocal para estofados compacto, extra curto e resistente. Flexibilidade total: plataforma Kärcher de 36 volts Compatível com: todas as baterias Kärcher Battery Power+/Power de 36 V. Exibição prática da autonomia restante na própria bateria. A bateria potente é rápida e fácil de substituir. Conceito operacional particularmente fácil de usar Interruptor rotativo prático para ligar/desligar. O bocal ergonômico para estofados pode ser operado com apenas um dedo. Os recipientes podem ser enchidos e esvaziados rapidamente. Bocal para estofamento extra curto e com design ergonômico Design robusto adequado para uso em espaços confinados, como interiores de veículos. Excelente padrão de pulverização com consumo reduzido de água. Design ergonômico com cabo confortável em duas partes. Fácil de transportar Com alça de transporte ergonômica para maior conforto. Projetado para ser transportado com uma só mão em escadas e degraus. Portabilidade: por exemplo, para limpeza de interiores de veículos ou casas de férias. recipientes removíveis Os reservatórios de água potável e de água suja são facilmente removíveis. Encher com água é rápido graças ao fecho Quick & Easy. O reservatório de água suja é fácil de esvaziar e limpar. Armazenamento integrado de acessórios Preso por meio de um elástico resistente e um gancho. Sem risco de perder a mangueira de sucção e o bocal para estofados durante o transporte. A máquina, incluindo seus acessórios, pode ser armazenada facilmente. Opção: detergentes compatíveis disponíveis Encha o recipiente com água fresca conforme descrito nas instruções. Excelente remoção de manchas em estofados e tecidos. A solução de limpeza é extraída e aspirada juntamente com a sujidade.