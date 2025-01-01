Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Máquina de extração por pulverização alimentada por bateria
Referência: 1.101-750.0
Plataforma de baterias
Plataforma de bateria de 36 V
Reservatório de água doce/suja (L)
1.7 / 2.9
Fluxo de ar (L/s)
16
Vácuo (kPa)
16
Taxa de pulverização (mL/min)
350
Pressão de pulverização (MPa)
0.16 - 0.22
Capacidade da turbina (W)
350
Capacidade da bomba (W)
4
Potência de entrada nominal (W)
350
nível de pressão sonora (dB(A))
72
Dimensões nominais do acessório ( )
30
Número de baterias necessárias (peç)
1
Autonomia por carga de bateria (min)
46 37
Corrente de carregamento (A)
6
Fonte de alimentação para carregador de bateria (V / Hz)
100 - 240 / 50 - 60
Cor
antracite
Peso sem acessórios (kg)
3.7
Peso, incluindo embalagem (kg)
5.4
Medidas (CxLxA) (mm)
410 x 235 x 250
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual
Aceda facilmente ao manual online
Product information
Manual
Manual
Áreas de utilização