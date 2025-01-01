      Aspirador de pó Kärcher portátil com mangueira flexível e bocal de sucção cinza e preto.

      Máquina de extração por pulverização alimentada por bateria

      Puzzi 2/1 Bp

      Referência: 1.101-750.0

      • Reservatório de água doce de 2 litros, excelentes resultados de limpeza para tecidos, compacto
      • Dispositivo alimentado por bateria de 36 V, com tecnologia de bomba e motor potentes.
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