máquina de extração por pulverização Puzzi 30/4 E | Kärcher

A máquina de extração por pulverização Puzzi 30/4 E de alto desempenho, com apenas 66 dB(A), é a mais silenciosa da sua categoria. Equipada com um reservatório de água limpa de 30 litros, permite a limpeza ininterrupta de grandes áreas. O desempenho em termos de área é ainda maior graças à tomada integrada para o aspirador PW 30/1. O prático design vertical garante um trabalho ergonômico e compacto, mesmo em grandes volumes. A máquina possui resistências integradas para aquecimento opcional do reservatório de água limpa. Isso permite que a água seja mantida a uma temperatura constante, para resultados de limpeza de primeira classe.

Extremamente silencioso Apenas 66 dB(A). Grande volume do tanque Limpeza de grandes áreas. Durável e econômico Com um recipiente robusto em aço inoxidável e uma proteção contra impactos e choques. Multifuncionalidade 5 em 1: uma máquina, inúmeras aplicações. Estilo de construção e medidas de proteção projetadas para alta eficiência e durabilidade. Tomada elétrica para PW 30 Excelentes resultados de limpeza e tratamento mecânico da pilha. Reservatório de água doce removível com alça para transporte Capacidade de 4 litros com marca para indicar o nível máximo de enchimento. O design plano torna o enchimento rápido e fácil, mesmo na pia. Alça de transporte ergonômica para facilitar o deslocamento de um lugar para outro. Reservatório de água suja removível O recipiente pode ser removido para esvaziamento. Recipiente prático 2 em 1 Esvaziar o recipiente de resíduos é prático e simples. Compartimento integrado para armazenamento de acessórios, facilitando e tornando mais seguro o transporte. Rodas de transporte grandes Extração por pulverização para limpeza profunda das fibras de carpetes e estofados. Adequado para aspiração a seco e úmido de sujeira e líquidos. Função de secagem e ventilação para estofados e carpetes. Elevada segurança do usuário durante a limpeza e o transporte. O baixo peso também significa que pode ser transportado escada acima com uma só mão. Rodízios e roletes estáveis ​​tornam o carrinho particularmente manobrável e resistente a tombamentos. Também facilita períodos de trabalho mais longos sem fadiga. Filtros de proteção do motor Protege o motor contra partículas de sujeira. Impede a entrada de espuma no motor. Projetado para extração por pulverização e limpeza com aspirador de líquidos. Cesto de filtro sustentável e lavável Cesto de filtro feito de tecido não tecido trilaminado (material SMS). Limpeza a seco com aspirador sem a necessidade de saco de filtro adicional. Ampla gama de acessórios incluídos na entrega. Com bico para estofados, bico para pisos e extensão de bico para extração por pulverização. Com bocal para pisos (com rodo) e bocal para frestas para aspiração de líquidos e sólidos. Disponível como item opcional: saco de filtro de lã resistente a rasgos Feito de material de lã resistente e à prova de rasgos. Potência de sucção ideal e alta retenção de poeira. Ideal para a limpeza a seco com aspirador de superfícies têxteis ou pisos duros.