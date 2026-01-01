      máquina de extração por pulverização Puzzi 30/4 E | Kärcher

      Extratora de carpetes Kärcher cinza com detalhes amarelos, mangueira e bocal transparente, em fundo branco.

      máquina de extração por pulverização

      Puzzi 30/4 E

      Referência: 1.101-122.0

      O aspirador de líquidos mais silencioso da sua categoria: Puzzi 30/4 E com 66 dB(A). Para limpeza de carpetes de grandes dimensões. Design vertical ergonômico. Elementos de aquecimento integrados (aquecimento do reservatório de água limpa opcional).
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