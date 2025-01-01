Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
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máquina de extração por pulverização
Referência: 1.101-120.0A máquina de extração por pulverização Puzzi 30/4 é a solução de limpeza econômica para grandes superfícies de carpete, tornando a limpeza ergonômica, sem estresse e rápida.
Desempenho máximo da área (m²/h)
60 - 75
Fluxo de ar (L/s)
74
Vácuo (mbar / kPa)
254 / 25.4
Taxa de pulverização (L/min)
3
Pressão de pulverização (bar)
4
Reservatório de água doce/suja (L)
30 / 15
Capacidade da turbina (W)
1200
Capacidade da bomba (W)
70
Tensão (V)
220 - 240
Freqüência (Hz)
50 - 60
Comprimento do cabo (m)
15
Cor
antracite
Peso sem acessórios (kg)
26
Medidas (CxLxA) (mm)
580 x 460 x 930
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Product information