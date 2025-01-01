Com um nível de ruído de 66 dB(A), o aspirador de pó e água Puzzi 30/4 é o mais silencioso da sua categoria, ideal para limpezas discretas. Com capacidade para 30 litros de água limpa e um bocal de 350 mm para pisos, este inovador aspirador de pó e água é especialmente indicado para a limpeza de grandes áreas acarpetadas. O design da máquina prioriza a ergonomia, a facilidade de uso e a economia de tempo. O conceito EASY-Operation e a postura ergonômica na vertical facilitam o manuseio. O aprendizado é rápido, graças aos pictogramas de fácil compreensão. O reservatório de água suja é removível, e a alça e o formato do reservatório foram projetados para um transporte ergonômico. O recipiente é fácil de limpar, o que também facilita o abastecimento do reservatório de água limpa. A rápida preparação economiza tempo e dinheiro. O tempo de secagem com esta máquina é até 30% menor do que com produtos concorrentes. Isso se deve, em parte, ao bocal de sucção flexível, que garante sempre um ângulo de sucção ideal. O barco Puzzi 30/4 é fácil de transportar, mesmo quando deitado com o tanque de água doce cheio, e suas grandes rodas giratórias facilitam o transporte em escadas.