      Extratora de carpetes Kärcher cinza com detalhes amarelos, mangueira e bocal transparente, em fundo branco.

      máquina de extração por pulverização

      Puzzi 30/4

      Referência: 1.101-120.0

      A máquina de extração por pulverização Puzzi 30/4 é a solução de limpeza econômica para grandes superfícies de carpete, tornando a limpeza ergonômica, sem estresse e rápida.
      Request a offer