máquina de extração por pulverização Puzzi com bocal de solo 8/1 C *EU | Kärcher

Graças ao seu excelente desempenho de sucção traseira, a lavadora extratora profissional Puzzi 8/1 Adv da Kärcher proporciona resultados de limpeza excelentes e higiênicos, além de garantir que as superfícies têxteis possam ser reutilizadas rapidamente. Para isso, a lavadora extratora pulveriza a solução de limpeza profundamente nas fibras do tecido e, em seguida, a remove juntamente com a sujeira desalojada, tornando-a perfeita para a limpeza de estofados, carpetes e outras superfícies têxteis. Seu design robusto e compacto garante longa vida útil e, consequentemente, alta relação custo-benefício – ideal para empresas de limpeza predial, o setor hoteleiro e de hospitalidade ou para a limpeza de interiores de veículos. A tampa do aparelho, o bocal para estofados e o bocal para pisos são transparentes para melhor visualização da água suja. Uma janela de inspeção na alça aumenta ainda mais as opções de monitoramento. O baixo peso da Puzzi 8/1 Adv e a alça de transporte ergonômica permitem que ela seja transportada com uma só mão. Botões grandes, que podem ser acionados com a mão ou o pé, também aumentam a praticidade para o usuário.

Excelente desempenho de limpeza Limpeza profunda e perfeita das fibras de superfícies têxteis e carpetes. A secagem rápida significa que as superfícies podem ser usadas novamente em pouco tempo, graças ao excelente desempenho de sucção traseira. Excelente resultado de limpeza com efeito visível de antes e depois. Bocal para estofamento extra curto e com design ergonômico A alavanca e os interruptores de pressão podem ser operados com apenas um dedo. O formato prático do botão permite diferentes posições de pegada. O bocal vermelho garante um consumo eficiente de água. Conjunto completo de acessórios para limpeza de carpetes Bocal de sucção flexível para um ângulo de sucção ideal e resultados de secagem perfeitos. Bocal de piso com 240 mm de largura e tubo de pulverização/aspiração integrado. Cabo ergonômico para uso com as duas mãos, proporcionando maior conforto ao usuário. Leve, compacto e com design robusto. Transporte fácil e com apenas uma mão sobre bordas e degraus. Projetado para longos períodos de uso sem causar fadiga. Uma longa vida útil garante alta eficiência. Recipiente inteligente 2 em 1 removível Rápido e fácil de encher o tanque de água doce. Prático e simples para remover água suja. Ilustração de início rápido para operação simples. Fácil de operar graças a dois grandes botões de pressão. Não precisa se abaixar: interruptor de pé liga/desliga para maior rapidez e facilidade de uso. Método rápido em 1 etapa: pulverização e aspiração combinadas em uma única operação. Método em 2 etapas: Borrife nas fibras e deixe absorver – depois aspire. Rodas traseiras grandes e roletes de direção flexíveis de 360° Manobrabilidade fácil mesmo em superfícies irregulares. Particularmente fácil de manobrar e flexível para facilitar a limpeza. Gancho de cabo dobrável Para armazenamento seguro do cabo de alimentação. Prático e protege os cabos. A máquina pode ser transportada e armazenada com facilidade e praticidade. Abertura grande e aberta para abastecimento de água doce Prático, seguro e com enchimento rápido de água fresca. Indicador de nível máximo claramente visível. Não há derramamento ao arrastar ou empurrar a máquina para trás. Compartimento integrado para guardar o bocal para estofados e o bocal para carpetes. Graças ao design com clipe, o bocal para estofados está sempre ao alcance. Suporte integrado para tubo de sucção com bocal para piso na alça de transporte.