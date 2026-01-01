      máquina de extração por pulverização Puzzi com bocal de solo 8/1 C *EU | Kärcher

      Aspirador extrator Kärcher cinza com acessórios, incluindo bocal grande e pequeno, sobre fundo branco.

      máquina de extração por pulverização

      Puzzi com bocal de solo 8/1 C *EU

      Referência: 1.100-241.0

      Equipada com um bocal de 240 mm para carpetes e um bocal curto para estofados de série, a lavadora extratora por pulverização Puzzi 8/1 Adv foi projetada para uma limpeza particularmente rápida e completa de estofados e carpetes.
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