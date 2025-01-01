      Aspirador Kärcher com mangueira e bocal transparente, design cinza e preto, em fundo branco.

      Máquina de extração por pulverização alimentada por bateria

      Puzzi 9/1 Bp

      Referência: 1.101-700.0

      • Reservatório de água doce de 9 litros, excelentes resultados de limpeza para tecidos, robusto
      • Dispositivo alimentado por bateria de 36 V, bomba de diafragma robusta, recipiente removível 2 em 1
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