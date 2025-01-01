Única no mundo, com durabilidade robusta e flexibilidade sem fio: nossa lavadora extratora sem fio Puzzi 9/1 Bp. Sendo a única lavadora extratora profissional a bateria do mercado, a Puzzi impressiona com seu desempenho excepcional e máxima liberdade de movimento na limpeza de estofados e tecidos em qualquer setor, seja em hotéis, lavagem de veículos ou limpeza predial. Apesar da potência, a Puzzi é extremamente silenciosa, ideal para uso em áreas públicas. Além disso, sua alça ergonômica permite o transporte fácil com apenas uma mão. Para melhores resultados de limpeza profunda das fibras, a solução de limpeza é pressurizada e pulverizada nas fibras do tecido, sendo aspirada juntamente com a sujeira solta. Acompanham o produto: bico extracurto para estofados, mangueira de aspiração, reservatório 2 em 1 para água limpa e suja, compartimento integrado para acessórios e muito mais. Ao encomendar esta versão da máquina, tenha em mente que a potente bateria Kärcher Power+ de 36 V e o carregador rápido correspondente devem ser adquiridos separadamente.

Bateria potente Kärcher Power+ de 36V Liberdade de movimento sem fios. Tecnologia em tempo real com visor LCD da bateria: tempo de funcionamento restante, tempo de carregamento restante e capacidade da bateria. Compatível com todas as máquinas da plataforma de baterias Kärcher Battery Power+ de 36 V. Design de máquina durável e robusto Uma longa vida útil garante alta eficiência. Bomba de diafragma robusta e resistente. Dois botões grandes acionados com a mão ou o pé para maior comodidade. Bocal para estofamento extra curto e com design ergonômico Ideal para uso em espaços reduzidos (ex.: interiores de veículos). Design ergonômico. Cabo confortável e agradável ao toque. Recipiente inteligente 2 em 1 removível Rápido e fácil de encher o tanque de água doce. Prático e simples para remover água suja. Ilustração de início rápido Puzzi 9/1 Bp para maior segurança do usuário. Alça de transporte ergonômica Transporte prático, que pode ser feito com uma só mão. Máquina convenientemente bem equilibrada. Suporte para tubo de sucção integrado na alça de transporte para um transporte seguro e conveniente. Armazenamento integrado de acessórios Todos os acessórios podem ser guardados de forma prática na máquina e, portanto, estão sempre à mão. Compartimento de armazenamento prático e integrado para pastilhas de detergente. Armazenamento seguro, mesmo durante o transporte. Peso leve Transporte fácil e com apenas uma mão sobre bordas e degraus. Projetado para longos períodos de uso sem causar fadiga. Máquina leve de nível básico. Baixo ruído de funcionamento Adequado até mesmo para limpeza em áreas sensíveis ao ruído e à noite. Aumenta o conforto do usuário. Máquina muito silenciosa para o segmento de entrada. Sistema de conforto 2 em 1 com mangueira de sucção e pulverização integrada. A solução de limpeza é pulverizada profundamente nas fibras sob pressão. Extração completa da solução de limpeza e da sujidade incrustada. Secagem rápida.