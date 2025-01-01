Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Máquina de extração por pulverização alimentada por bateria
Referência: 1.101-700.0
Plataforma de baterias
Plataforma de bateria de 36 V
Desempenho da área (m²/h)
12 - 18
Reservatório de água doce/suja (L)
9 / 7
Fluxo de ar (L/s)
57
Vácuo (kPa)
15
Taxa de pulverização (L/min)
0.5
Pressão de pulverização (MPa)
0.16 - 0.22
Capacidade da turbina (W)
550
Capacidade da bomba (W)
4
Potência de entrada nominal (W)
575
nível de pressão sonora (dB(A))
70
Dimensões nominais do acessório ( )
32
Número de baterias necessárias (peç)
1
Autonomia por carga de bateria (min)
35 27
Tempo de carregamento da bateria com carregador rápido: 80% / 100% (min)
58 81
Corrente de carregamento (A)
6
Fonte de alimentação para carregador de bateria (V / Hz)
100 - 240 / 50 - 60
Cor
antracite
Peso sem acessórios (kg)
7.6
Peso, incluindo embalagem (kg)
11.2
Medidas (CxLxA) (mm)
540 x 332 x 460
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual
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Product information
Áreas de utilização