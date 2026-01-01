lavagens de veículos comerciais RBS 6014 | Kärcher

Nosso amplo conhecimento em tecnologia de lavagem de veículos foi a base para o desenvolvimento deste sistema de lavagem manual com uma escova (Conexão: 3~/400 V/50 Hz) para veículos comerciais, como ônibus, caminhões articulados e caminhões pesados, com altura total de até 4,2 metros. O RBS 6014 é uma solução muito eficiente para frotas com até 15 veículos, sendo particularmente fácil de operar, manobrar e posicionar graças às quatro rodas giratórias. Contornos de veículos com inclinação de até 10° também podem ser facilmente detectados. Dois tubos de bico para umedecer a escova estão integrados à estrutura da escova da máquina. Esta possui um diâmetro de aproximadamente 1.000 mm durante a operação e consiste em segmentos semicirculares com cerdas de polietileno perfiladas; o acionamento do eixo da escova com rolamento duplo é fornecido por um motor de acionamento por meio de uma corrente autotensionadora. A estrutura geral robusta e resistente à corrosão consiste em uma estrutura de alumínio soldada. Outros componentes resistentes à ferrugem, como um protetor contra respingos feito de material especial de poliéster transparente ou uma roda de ajuste feita de aço inoxidável, também são instalados.

Roda de ajuste Permite a detecção de contornos verticais e o mecanismo de inclinação. A frente dos veículos com ângulos de até 10° é facilmente alcançada. Sistema de dosagem de detergente Se necessário, pode-se adicionar detergente utilizando uma bomba dosadora. Operação e manuseio de segurança A rotação da escova auxilia o operador durante o simples movimento para a frente do sistema. Ao soltar a alavanca, a rotação da escova para. Design em alumínio leve Extremamente resistente a influências externas. O revestimento em meia-concha protege o operador de forma confiável contra respingos de água. Quatro rodízios e duas rodas de esteira Excelente manobrabilidade e boa estabilidade. Alta estabilidade direcional durante a lavagem do veículo.