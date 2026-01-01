      lavagens de veículos comerciais RBS 6014 | Kärcher

      Máquina de limpeza Kärcher com estrutura metálica e cilindro transparente, montada sobre rodas.

      lavagens de veículos comerciais

      RBS 6014

      Este equipamento requer instruções de uso.

      Referência: 1.826-405.0

      • Para pequenas frotas
      • Fácil de posicionar e manobrar
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