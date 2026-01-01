      SB MB 5/10 | Kärcher

      Máquina de limpeza Kärcher Professional em metal cinza com painel de controle e mangueira preta conectada.

      SB MB 5/10

      Este equipamento requer instruções de uso.

      Referência: 1.070-001.0

      • Para duas a quatro baias de lavagem
      • Para instalação em armário ou sala de plantas.
      • Manutenção muito fácil
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