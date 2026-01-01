SB MB 5/10 | Kärcher

O sistema de lavagem self-service SB MB, operado a moedas ou fichas, pode ser fornecido como versão de armário para instalação no exterior ou como versão skid pré-montada para instalação numa sala técnica, de acordo com as preferências do cliente. O sistema foi concebido para o funcionamento de até quatro postos de lavagem e é fabricado individualmente de acordo com os desejos e necessidades específicos do cliente. Isto garante que o sistema inclui exatamente os componentes que são efetivamente necessários e desejados. O SB MB está disponível em três versões de armário (Cab, Cab 1 e Cab 2) para instalação no exterior e uma versão skid para instalação numa sala técnica existente. As versões Cab 1 e Cab 2 são colocadas entre os postos de lavagem, pois estão equipadas com terminais de operador e espaços de arrumação para ferramentas de lavagem. Pelo contrário, a versão Cab não tem um terminal de operador e, por isso, não é colocada entre os postos de lavagem. Os postos de lavagem individuais são operados por controlo remoto.

Dosagem confiável As bombas dosadoras pneumáticas garantem a confiabilidade do processo e, consequentemente, a satisfação dos clientes em todas as áreas de lavagem, mesmo durante os períodos de pico. Proteger o meio ambiente e reduzir custos ao mesmo tempo. Limpeza com boa relação custo-benefício O uso de detergente concentrado garante menor consumo, o que significa que seus sistemas podem funcionar com um custo reduzido tanto para você quanto para o meio ambiente. Manutenção simples As grandes portas frontais com uma barra central removível permitem fácil acesso aos componentes – isso economiza tempo de manutenção e seu sistema estará pronto para uso novamente em pouco tempo. Proteção contra roubo Sistema de duas chaves: uma chave para a seção de equipamentos e outra para o compartimento de moedas. Conserva recursos O uso de espuma seca reduz o consumo de água do sistema e protege nossos recursos naturais. Limpeza fácil das bordas A limpeza das rodas é feita com a lança de alta pressão. Isso elimina a necessidade de uma ferramenta de lavagem separada. Brilho sem manchas Secagem do veículo sem manchas graças ao sistema integrado de amolecimento da água e osmose.