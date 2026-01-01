SB OB | Kärcher

A unidade compacta de lavagem self-service SB OB da Kärcher, com uma única baia, pode ser configurada para atender às necessidades individuais de cada cliente e é capaz de lavar veículos mesmo em espaços reduzidos. A solução flexível de uma única baia oferece até sete programas de lavagem diferentes para uma lavagem completa do veículo. Visualizações simples auxiliam no ajuste das configurações do sistema de controle por meio da tela sensível ao toque integrada e prática. A unidade de uma única baia é ideal para uso em áreas residuais ociosas e gera receita adicional atrativa com um investimento muito baixo.

Disponível com até quatro bombas dosadoras. Oferece até sete programas de lavagem. Lavagem completa do veículo com diferentes modos de lavagem. Gera receitas adicionais atrativas. Terceiro acessório de lavagem Espuma de alta potência e espuma de alta potência para as bordas podem ser adicionadas como programas de lavagem complementares. A pré-limpeza intensiva garante resultados de limpeza extremamente eficazes. Garante alta satisfação do cliente. Abrandamento de água por osmose Não é necessário armário separado. Requisitos de espaço muito baixos. As configurações podem ser ajustadas de forma rápida e fácil através de uma tela sensível ao toque. Operação intuitiva com visualizações diretas.