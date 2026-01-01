      SB OB | Kärcher

      Máquina de limpeza Kärcher com painel de controle colorido e mangueiras penduradas em ambiente neutro.

      SB OB

      Este equipamento requer instruções de uso.

      Referência: 1.319-010.2

      • Para um lava-jato.
      • Design compacto
      • As configurações podem ser ajustadas por meio de uma tela sensível ao toque.
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