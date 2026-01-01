      Limpeza a vapor SG 4/2 Classic *EU | Kärcher

      Kärcher limpador a vapor portátil com acessórios variados e manual de instruções sobre superfície branca.

      Limpeza a vapor

      SG 4/2 Classic *EU

      Referência: 1.092-301.0

      • Caldeira de 0,5 litro, VapoHydro, design compacto e integrado, conceito de operação simples.
      • Reservatório de água doce removível, limpeza higiênica sem produtos químicos.
      • 2 bicos de jato potente/pontual, raspador a vapor, bico manual com capa, escova plana
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