Limpeza a vapor SG 4/2 Classic *EU | Kärcher

Graças ao design exclusivo "tudo-em-um", é muito compacto, robusto e durável, além de ser extremamente bem equipado e fácil de usar: o limpador a vapor SG 4/2 Classic impressiona com excelentes resultados de limpeza, uma relação custo-benefício excepcional e máxima eficiência. Leve, com apenas 7,5 kg, é o limpador a vapor profissional mais compacto da sua categoria, estando pronto para uso em apenas 3 minutos. Com pressão de vapor de 4 bar, oferece reservas mais do que suficientes para limpeza profunda e higienização sem o uso de produtos químicos. Bancadas, equipamentos de distribuição, azulejos, fogões, fornos e muito mais são meticulosamente limpos, até mesmo nas menores frestas, independentemente do nível de sujeira. Em casos particularmente difíceis, a função VapoHydro, que pode ser conectada, auxilia com água quente e remove com eficácia sujeiras pesadas e gorduras. O reservatório de água pode ser removido e reabastecido a qualquer momento. Acessórios como mangueira de vapor, bocal manual, bocal de jato concentrado, bocal de alta potência, escova redonda, escova plana, raspador a vapor e capa de microfibra são armazenados diretamente na máquina. Um bocal para pisos também está disponível como opcional.

Design compacto de caixa tudo-em-um Máquina duradoura, robusta e, portanto, muito econômica. Armazenamento compacto e prático dos acessórios dentro da própria máquina. Pode ser facilmente transportado com uma só mão graças ao seu baixo peso (7,5 kg). Conceito de funcionamento simples Interruptor de pressão prático para ligar e desligar o limpador a vapor. Os LEDs indicam se o produto está pronto para uso, se há falta de água e o intervalo de manutenção. Função VapoHydro Poderosa combinação de limpeza com vapor e água quente. A sujeira dissolvida é facilmente removida com água. Aumenta o poder de limpeza em sujidades muito difíceis. Acessórios completos Acessórios multifuncionais para limpeza de diversas superfícies. Armazenamento compacto e prático dos acessórios dentro da própria máquina. Bocal para piso, bocal para janela e bocal para tecido estão disponíveis como opcionais. Reservatório de água doce removível O reservatório de água doce pode ser abastecido a qualquer momento. Aplicações de limpeza prolongadas com vapor ou função VapoHydro sem interrupções. Está pronto para uso rapidamente a qualquer momento. Pronto em 3 minutos após ser ligado. Graças ao design da caixa integrada, todos os acessórios podem ser acessados ​​facilmente a qualquer momento.