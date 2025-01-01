A SG 4/4 é uma lavadora a vapor compacta e robusta que, graças à pressão de vapor de 4 bar, impressiona com excelente desempenho de limpeza e desinfecção certificada¹⁾. O controle de quantidade de vapor infinitamente variável e a função VapoHydro para controle infinito da saturação de vapor permitem uma adaptação perfeita da máquina à respectiva tarefa de limpeza. O sistema de dois tanques, que aquece rapidamente, pode ser abastecido continuamente, permitindo longos períodos de trabalho ininterrupto. A máquina possui um indicador de temperatura integrado, funciona sem aditivos químicos e é universal. O pacote completo de acessórios inclui 2 bicos para pisos (para limpeza abrasiva e higiênica), um compartimento de armazenamento integrado para acessórios, um gancho para cabo integrado, bem como um suporte para tubos para armazenamento que economiza espaço. (¹⁾ Em conformidade com a norma EN 16615, piso de PVC, máquina: SG 4/4 (bocal de piso com lamelas, 30 cm/s, pressão máxima de vapor, pressão mínima de vapor), bactéria de teste: Enterococcus hirae ATCC 10541, vírus de teste: MVA, Norovírus Murino, Adenovírus.)

Desinfecção certificada e altamente eficaz Desinfecção de superfícies de acordo com a norma EN 16615, verificada por laboratório externo. Espectro de eficácia bactericida e virucida contra vírus envelopados PLUS. Germes testados: Enterococcus hirae, MVA, Norovírus murino, Adenovírus. Desinfecção sem produtos químicos Ecológico e sem resíduos, pois é limpo apenas com água. Máxima segurança, pois impede o desenvolvimento de germes multirresistentes. Limpeza suave de superfícies sem o uso de produtos químicos. Sistema de dois tanques O reservatório de água doce pode ser abastecido continuamente, pois a caldeira e o reservatório são separados. Há formação constante de vapor em um instante, pois apenas uma parte do volume total é aquecida. Com um volume total superior a 4 litros, o SG 4/4 pode ser utilizado por períodos prolongados sem necessidade de reabastecimento. VapoHydro Graças ao VapoHydro, a intensidade do vapor pode ser adaptada à respectiva tarefa de limpeza. Além da pressão do vapor, a saturação pode ser ajustada continuamente, desde vapor total até água quente. Com o jato de água quente, a sujeira mais resistente pode ser removida com eficácia. Compartimento para guardar acessórios O compartimento de armazenamento integrado pode ser usado para guardar diversos acessórios. As peças pequenas especiais são sempre armazenadas em local seguro e não se perdem. Até mesmo os tubos podem ser armazenados na parte traseira da unidade.