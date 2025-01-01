      Lavadora a vapor Kärcher cinza com detalhes amarelos, mangueira longa e escova na ponta.

      Limpeza a vapor

      SG 4/4

      Referência: 1.092-104.0

      • Caldeira de 2 litros, funcionamento ininterrupto, VapoHydro, robusta, com tempo de aquecimento curto.
      • Limpeza higiênica sem produtos químicos, com controle de fluxo de vapor infinitamente variável.
      • 2 bicos para piso, bico manual, 3 bicos de jato potente/pontual, panos, escovas
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