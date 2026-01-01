Aspiradores a vapor SGV 8/5 | Kärcher

O aspirador a vapor SGV 8/5, fácil de usar, proporciona resultados de limpeza impressionantes graças à sua alta pressão de vapor (8 bar), temperatura da água quente de aproximadamente 70 °C e controle de fluxo de vapor em três estágios. A limpeza é ecológica e totalmente livre de produtos químicos. A prática função de autolimpeza do SGV 8/5 garante uma higiene duradoura. Outro grande benefício da máquina é a sua facilidade e conveniência de operação, por exemplo, através do visor que exibe o status de funcionamento e quaisquer mensagens de serviço/erro. Os sete modos de operação de vapor/aspiração podem ser selecionados de forma rápida e fácil usando o seletor rotativo EASY Operation, enquanto a pistola de vapor/sucção ergonômica permite o controle direto e flexível do fluxo de vapor, do modo de enxágue e da função de aspiração durante a operação. O modo eco!efficiency, com baixo consumo de energia e redução de ruído, também o torna adequado para trabalhos em áreas sensíveis ao ruído. A ampla gama de acessórios é armazenada na própria máquina e protegida contra sujeira, o que significa que estão sempre à mão, sem a necessidade de procurá-los.

Desempenho de limpeza sustentável e excepcional Pressão de vapor particularmente alta (8 bar), temperatura da água quente de aproximadamente 70 °C e excelente poder de sucção. Remove a sujidade mais incrustada de forma fácil, rápida, eficiente e sem o uso de produtos químicos. Máquina duradoura, robusta e, portanto, muito econômica. Interruptor rotativo de fácil operação com sete modos de funcionamento. Particularmente fácil de usar graças aos símbolos autoexplicativos. Não há necessidade de aprendizado por indução demorado. Aspirador/lavador a vapor com/sem modo eco!efficiency e máquina de autolimpeza. Interruptor liga/desliga, água fria, usar com detergente, enxaguar. Mangueira de vapor/sucção com pistola de vapor/sucção Interruptor rotativo e de pressão particularmente fácil de usar para controlar diversas funções. Oferece controle de fluxo de vapor em três estágios, operação com água fria e quente e aspiração simultânea. Economia de tempo: O modo pode ser ajustado durante a operação. Não é necessário interromper o processo de limpeza. Visor prático O estado de funcionamento é apresentado no visor, seja em formato de texto ou de gráfico de barras. Informações de serviço sobre os intervalos de manutenção indicados, como "Descalcificação". A exibição prática de erros informa os usuários imediatamente e economiza tempo. Modo eco!eficiência Alto desempenho de limpeza com menor potência de sucção. Adequado para uso em áreas sensíveis ao ruído graças ao seu baixo nível de ruído de funcionamento. Isso significa que as aplicações de limpeza noturna também não são um problema. Controle de fluxo de vapor em três estágios Vapor leve (nível I) para sujidade leve. Vapor médio (nível II) para sujidade média. Vapor forte (nível III) para sujidade persistente. Arrumação integrada dos acessórios Acessórios como bicos ou escovas redondas estão sempre à mão. Todos os acessórios são mantidos limpos e protegidos durante o transporte. O cabo de alimentação fica armazenado com segurança na parte traseira da unidade para transporte. Ampla gama de acessórios incluídos na entrega. Bocal de piso de 300 mm com escovas laterais e rodo integrado. Bocal manual de 150 mm com tiras de escova e inserto de rodo. Bocal para frestas, bocal de jato concentrado, bocal triangular e três escovas redondas diferentes. Ergonómico e fácil de transportar Ao carregar a máquina, segure-a pelas alças embutidas e pela alça de empurrar. Ao transportar a máquina por longas distâncias, puxe-a atrás de você pela alça de empurrar. As grandes rodas de transporte facilitam o transporte, mesmo para cima ou para baixo de escadas.