      Aspiradores a vapor SGV 8/5 | Kärcher

      Lavadora a vapor Kärcher com design cinza e amarelo, mangueira preta e rodas brancas.

      Aspiradores a vapor

      SGV 8/5

      Referência: 1.092-010.0

      • Caldeira de 3,5 litros, controle de fluxo de vapor em 3 estágios, aspirador de líquidos integrado.
      • 7 modos de operação, água quente/água fria/produtos químicos/função de autolimpeza, visor
      • Bocal para piso, bocal manual, bocal para jato concentrado/frestas/triangular, escovas redondas
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      Interruptor liga/desliga, modo água fria/sucção, modo eco!eficiência, modo vapor/água quente/água fria/sucção, função de enxágue a frio do aparelho, modo detergente/sucção, função de autolimpeza do aparelho.