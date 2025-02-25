São adequados para vários grupos de clientes com requisitos diversos. A limpeza não só cria uma impressão positiva, como também garante a segurança e preserva o valor. Na nossa empresa, acreditamos firmemente que, quando se quer, tudo se consegue. Oferecemos uma solução adequada para cada necessidade, personalizada para atender às suas exigências específicas.

As nossas lavagens de carros com pórtico e os nossos sistemas de lavagem self-service oferecem uma solução de limpeza ideal e económica. São perfeitamente adequados para utilização em centros de lavagem de automóveis, postos de abastecimento, concessionárias de automóveis, oficinas e agências de aluguer de automóveis. Por outro lado, os sistemas de lavagem de veículos comerciais garantem uma frota impecável para empresas de logística, operadores de autocarros ou municípios.