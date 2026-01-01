      Suporte com lÃ¡bios de borracha 60cm | Kärcher

      Cabeçote de limpeza retangular com encaixe azul, visto de frente e verso, sobre fundo branco.

      Suporte com lÃ¡bios de borracha 60cm

      Referência: 6.999-152.0

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