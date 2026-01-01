Aspirador de pó seco T 10/1 Adv HEPA | Kärcher

O aspirador de pó seco T 10/1 Adv HEPA garante os mais altos padrões de segurança em áreas higienicamente sensíveis graças ao filtro HEPA 14, além de ser sinônimo de sustentabilidade e excelente poder de sucção. Ele também apresenta robustez impressionante, uma ampla gama de acessórios e uma excelente relação custo-benefício. Os 45% de material reciclado¹⁾ utilizados na produção contribuem para a conservação de recursos. O T 10/1 Adv HEPA se destaca pelo seu funcionamento ultrassilencioso (52 dB[A]), podendo ser utilizado para limpeza diurna e em locais sensíveis ao ruído. Este aspirador é manobrável e resistente a inclinações, com capacidade de 10 litros no reservatório. Possui uma prática alça de transporte dobrável, que facilita o transporte ergonômico. Sua estrutura, chassi, carcaça, para-choque e rodas grandes também são duráveis ​​e robustos. Um bocal para frestas e um bocal para estofados estão inclusos e podem ser armazenados junto com o aspirador para fácil acesso a qualquer momento. O conjunto de acessórios fornecidos com o T 10/1 Adv HEPA inclui uma ampla gama de itens: mangueira de sucção, curva antiestática, tubo de sucção telescópico leve e com altura ajustável (alumínio), bocal para pisos comutável, bocal para parquet, bocal para frestas, bocal para estofados e filtro HEPA 14.

Sustentável e resistente: 45% de conteúdo reciclado Produção: redução do uso de matérias-primas e energia. A utilização de materiais reciclados reduz as emissões de CO₂. Filtro HEPA 14 ultraeficiente Para os mais altos padrões de segurança em locais com restrições de higiene. Alto grau de filtração e separação: 99,995%. Ultrassilencioso: funcionamento praticamente silencioso com apenas 52 dB(A) Ideal para limpeza diurna. Redução da poluição sonora, mesmo à noite. Reduz riscos como estresse ou danos à audição. Design ergonômico, compacto e fácil de usar. Transporte ergonômico: pode ser usado junto ao corpo. Design ergonômico com curvatura e alça de transporte confortável. Compacto e inteligente: armazenamento rápido e fácil. Cabo de alimentação plugável Substituição simples e rápida do cabo de alimentação, mesmo sem conhecimento prévio. O processo de limpeza pode prosseguir sem interrupções. Evita ou reduz os custos de serviço. Armazenamento manual de cabos O cabo de alimentação pode ser guardado em pouco tempo. Economia de tempo: armazenamento de cabos em apenas alguns segundos. O cabo de alimentação não fica torcido e está sempre enrolado. Peso leve Transporte sem esforço, mesmo com uma só mão. Fácil de transportar por cima de degraus e escadas. Conceito operacional fácil de usar Botão liga/desliga grande. Operação rápida e fácil com o pé ou com a mão. Posição de estacionamento prática para armazenamento organizado. Vasta gama de acessórios Bocal para piso, bocal para parquet, bocal para frestas e bocal para estofados. Cesto e saco de filtro de alta qualidade, feitos de lã polar. Tubo de sucção telescópico leve, com altura ajustável, feito de alumínio. Arrumação integrada dos acessórios Bocal para frestas e bocal para estofados: armazenados na cabeça da máquina. Armazenamento que economiza espaço, sempre prontamente disponível. Transporte seguro e prático da máquina e dos acessórios.