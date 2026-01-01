      Aspirador de pó seco T 10/1 Adv HEPA | Kärcher

      Aspirador de pó Kärcher cinza com mangueira longa e dois bicos intercambiáveis em fundo branco.

      Aspirador de pó seco

      T 10/1 Adv HEPA

      Referência: 1.527-307.0

      • Filtro HEPA 14 (eficiência de filtragem de 99,995%), cabo de alimentação com plugue de 12 metros de comprimento.
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      Todas as peças de plástico, exceto acessórios.