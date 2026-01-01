      Aspirador de pó a bateria | Kärcher

      Aspirador Kärcher cinza com mangueira longa e acessórios, sobre fundo branco.

      Aspirador de pó a bateria

      Referência: 1.527-351.0

      • Recipiente de 10 litros, fabricado com 45% de material reciclado, silencioso – apenas 57 dB(A), design ergonômico
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      Todas as peças de plástico, exceto acessórios.