      Aspirador de pó a bateria T 10/1 Bp Adv | Kärcher

      Aspirador Kärcher cinza com mangueira longa e acessórios, sobre fundo branco.

      Aspirador de pó a bateria

      T 10/1 Bp Adv

      Referência: 1.527-350.0

      • Recipiente de 10 litros, fabricado com 45% de material reciclado, silencioso – apenas 57 dB(A), design ergonômico
      • Ferramenta sem fio de 36 V, modo eco!efficiency, armazenamento de acessórios integrado.
      • Bocal para pisos de 280 mm, bocal para parquet, tubo de sucção telescópico de alumínio, bocal para frestas, bocal para estofados.
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      Todas as peças de plástico, exceto acessórios.