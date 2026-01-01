Aspirador de pó a bateria T 10/1 Bp Adv | Kärcher

Versátil, robusto e sustentável: o nosso aspirador de pó a bateria T 10/1 Bp Adv é fabricado com 45% de material reciclado¹⁾, conservando assim recursos. Impressiona pela sua excelente potência de sucção, ampla gama de acessórios e excelente relação custo-benefício. A sua durabilidade e robustez também são evidentes no chassis, na estrutura, no para-choques e nas rodas grandes. As potentes baterias Kärcher Battery Power+ de 36 V garantem resultados de limpeza de primeira classe. Como o nível de ruído do T 10/1 Bp Adv é de apenas 57 dB(A), apesar da sua elevada potência de sucção, pode ser utilizado em qualquer altura em áreas sensíveis ao ruído, como hotéis ou hospitais. O aspirador compacto é estável e fácil de manobrar, podendo ser transportado ergonomicamente graças à pega dobrável. O bocal para fendas e o bocal para estofos estão incluídos e podem ser guardados sempre ao alcance no próprio T 10/1 Bp Adv. A embalagem inclui uma ampla gama de acessórios: mangueira de sucção, curva antiestática, tubo de sucção telescópico leve e ajustável em altura, feito de alumínio, bocal para pisos e bocal para parquet. A bateria e o carregador rápido devem ser adquiridos separadamente.

Sustentável e resistente: 45% de conteúdo reciclado Produção: redução do uso de matérias-primas e energia. Menores emissões de CO₂ graças à produção a partir de material reciclado. Modo eco!eficiência Sustentável graças ao consumo reduzido de energia. Reduz o volume e a poluição sonora. Aumenta a autonomia da bateria. Design ergonômico, compacto e fácil de usar. Transporte ergonômico: pode ser usado próximo ao corpo. Design ergonômico com curvatura e alça de transporte confortável. Compacto e inteligente: armazenamento rápido e fácil. Baixo nível de ruído operacional de apenas 57 dB(A) Ideal para aplicações em áreas sensíveis ao ruído. Redução da poluição sonora, mesmo à noite. Reduz riscos como estresse ou danos à audição. Peso leve Transporte sem esforço, mesmo com uma só mão. Fácil de transportar por cima de degraus e escadas. Flexibilidade total dentro da plataforma Kärcher 36 V. Compatível com: todas as baterias Kärcher Battery Power+/Power de 36 V. Exibição prática da autonomia restante na própria bateria. A bateria potente é rápida e fácil de substituir. Conceito operacional fácil de usar Dois botões grandes: interruptor liga/desliga e modo eco!eficiência. Operação rápida e fácil com o pé ou com a mão. Posição de estacionamento prática para armazenamento organizado. Vasta gama de acessórios Bocal para piso, bocal para parquet, bocal para frestas e bocal para estofados. Cesto e saco de filtro de alta qualidade, feitos de lã polar. Tubo de sucção telescópico leve, com altura ajustável, feito de alumínio. Cesto de filtro principal permanente Durável, robusto e sustentável. Feito de lã polar reforçada. Lavável à mão a 30 °C e reutilizável. Arrumação integrada dos acessórios Bocal para frestas e bocal para estofados: armazenados na cabeça da máquina. Os acessórios são armazenados de forma a otimizar o espaço e estão sempre facilmente acessíveis. Transporte seguro e prático da máquina e dos acessórios.