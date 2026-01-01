Aspirador de pó a bateria T 10/1 Bp | Kärcher

O setor hoteleiro e de restauração, assim como varejistas individuais e empresas de limpeza predial, se beneficiam enormemente do excelente poder de sucção e do baixo nível de ruído de apenas 57 dB(A) do nosso aspirador de pó a bateria T 10/1 Bp. Fabricado de forma sustentável com 45% de material reciclado¹⁾, o aspirador impressiona pela excelente qualidade de limpeza, robustez e ótima relação custo-benefício. Graças às potentes baterias Kärcher Battery Power+ de 36 V, o aspirador proporciona resultados de limpeza excelentes. O T 10/1 Bp é compacto, resistente a quedas e fácil de manobrar, com capacidade de 10 litros. A alça dobrável permite o transporte ergonômico e próximo ao corpo. O compartimento para acessórios integrado permite que o bocal para frestas fornecido seja armazenado no T 10/1 Bp, sempre à mão. Um filtro HEPA 14 de alta eficiência pode ser adquirido separadamente. Ao fazer seu pedido, lembre-se de que, para esta versão do aparelho, a bateria e o carregador rápido compatível devem ser adquiridos separadamente.

Sustentável e resistente: 45% de conteúdo reciclado Produção: redução do uso de matérias-primas e energia. Menores emissões de CO₂ graças à produção a partir de material reciclado. Modo eco!eficiência Sustentável graças ao consumo reduzido de energia. Reduz o volume e a poluição sonora. Aumenta a autonomia da bateria. Design ergonômico, compacto e fácil de usar. Transporte ergonômico: pode ser usado próximo ao corpo. Design ergonômico com curvatura e alça de transporte confortável. Compacto e inteligente: armazenamento rápido e fácil. Baixo nível de ruído operacional de apenas 57 dB(A) Ideal para aplicações em áreas sensíveis ao ruído. Redução da poluição sonora, mesmo à noite. Reduz riscos como estresse ou danos à audição. Peso leve Transporte sem esforço, mesmo com uma só mão. Fácil de transportar por cima de degraus e escadas. Flexibilidade total dentro da plataforma Kärcher 36 V. Compatível com: todas as baterias Kärcher Battery Power+/Power de 36 V. Exibição prática da autonomia restante na própria bateria. A bateria potente é rápida e fácil de substituir. Conceito operacional fácil de usar Dois botões grandes: interruptor liga/desliga e modo eco!eficiência. Operação rápida e fácil com o pé ou com a mão. Posição de estacionamento prática para armazenamento organizado. Um filtro HEPA 14 altamente eficaz pode ser encomendado como opcional. Para os mais altos padrões de segurança em locais com restrições de higiene. Alto grau de filtração e separação: 99,995%. Cesto de filtro principal permanente Durável, robusto e sustentável. Feito de lã polar reforçada. Lavável à mão a 30 °C e reutilizável. Arrumação integrada dos acessórios O bocal para frestas pode ser armazenado de forma prática na cabeça da máquina. Armazenamento que economiza espaço, sempre à mão. Transporte seguro e prático da máquina e dos acessórios.