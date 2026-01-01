Aspirador de pó seco | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Número de fases (PH)
1
Tensão (V)
220 - 240
Frequência (Hz)
50 - 60
Aspiração (mbar / kPa)
235 / 23.5
Caudal de ar (L/s)
40
Poder nominal (W)
850
Capacidade do depósito (L)
11
Largura nominal padrão ( )
35
Comprimento do cabo (m)
12
nível de pressão sonora (dB(A))
61
Cor
preto
Peso sem acessórios (kg)
4.2
Peso incl. embalagem (kg)
6.6
Dimensões (C × L × A) (mm)
385 x 285 x 385
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual de instruções
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Manual de instruções
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Garantia Legal
Áreas de utilização