      Aspirador de pó seco | Kärcher

      Aspirador Kärcher preto com tubo longo e bocal amarelo, em fundo branco.

      Aspirador de pó seco

      Referência: 1.527-221.0

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      Todas as peças de plástico, exceto acessórios.