Graças ao filtro HEPA 14 padrão, com um grau de filtragem e separação de 99,995%, o nosso aspirador de pó seco T 11/1 Classic HEPA também satisfaz as normas de segurança em áreas higienicamente sensíveis, como consultórios médicos ou hospitais. O filtro retém até mesmo partículas minúsculas, como vírus, aerossóis e germes, com apenas alguns micrômetros de diâmetro, e possui certificação de acordo com a norma DIN EN 1822:2019. Robusto, muito durável e, portanto, extremamente econômico, este aspirador gera um vácuo de 235 mbar/23,5 kPa com 850 W de potência, garantindo excelentes resultados de aspiração com um nível de ruído operacional muito baixo, de apenas 61 dB(A). Pode ser utilizado sem problemas a qualquer hora do dia, em ambientes onde o ruído deve ser minimizado. Com um reservatório de 11 litros, peso de apenas 4,2 kg, uma prática alça de transporte e design ergonômico, o aspirador T 11/1 Classic HEPA, resistente a inclinações, é muito compacto, fácil de transportar e permite um trabalho contínuo e sem fadiga. Acessórios como o tubo de sucção e o bocal para pisos podem ser armazenados no próprio aspirador, e um saco de filtro de lã também está incluído.

Filtro HEPA 14 ultraeficiente Para os mais altos padrões de segurança em áreas higienicamente sensíveis. O alto grau de filtração e separação de 99,995% retém partículas minúsculas. Certificado de acordo com a norma de teste DIN EN 1822:2019. Peso leve Transporte fácil e com apenas uma mão sobre bordas e degraus. Menor peso com volume de recipiente idêntico em comparação com os modelos da concorrência. Projetado para longos períodos de uso sem causar fadiga. Nível de ruído operacional muito baixo, de apenas 61 dB(A) Ideal para trabalhar em áreas sensíveis ao ruído e à noite. O baixo nível de ruído de funcionamento protege o usuário. Design de máquina durável e robusto Fácil e confortável de transportar e armazenar. O para-choque robusto protege a máquina contra impactos e batidas. Máquina duradoura, robusta e, portanto, muito econômica.