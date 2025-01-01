      Aspirador Kärcher cinza com filtro HEPA, mangueira longa e bocal preto, sobre fundo branco.

      Aspirador de pó seco

      T 11/1 Classic HEPA *EU

      Referência: 1.527-199.0

      Higiênico e econômico: Nosso aspirador de pó a seco T 11/1 Classic HEPA impressiona com alta potência de sucção, filtro HEPA 14, baixo peso e excelente relação custo-benefício.
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