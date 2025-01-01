Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Número de fases atuais (PH)
1
Tensão (V)
220 - 240
Freqüência (Hz)
50 - 60
Vácuo (mbar / kPa)
235 / 23.5
Fluxo de ar (L/s)
40
Poder nominal (W)
850
Capacidade do contêiner (L)
11
Largura nominal padrão ( )
35
Comprimento do cabo (m)
7.5
nível de pressão sonora (dB(A))
61
Cor
antracite
Peso sem acessórios (kg)
3.9
Peso, incluindo embalagem (kg)
5.9
Medidas (CxLxA) (mm)
385 x 285 x 385
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual
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Áreas de utilização