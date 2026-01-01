      Aspirador de pó a bateria | Kärcher

      Aspirador Kärcher cinza com mangueira longa e bocal de limpeza, sobre fundo branco.

      Aspirador de pó a bateria

      Referência: 1.355-350.0

      • Bocal para pisos de 280 mm, bocal para parquet, tubo de sucção telescópico de alumínio, bocal para frestas, bocal para estofados.
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      Todas as peças de plástico, exceto acessórios.