Aspirador de pó a bateria | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
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Aspirador de pó a bateria
Referência: 1.355-350.0
Plataforma de baterias
Plataforma de baterias de 36 V
Capacidade do depósito (L)
15
Material do recipiente
Plástico com material reciclado
nível de pressão sonora (dB(A))
57
Caudal de ar (L/s)
40
Poder nominal (W)
500
Aspiração (mbar / kPa)
223 / 22
Número de baterias necessárias (peç)
1
Rendimento por carga da bateria (m²)
aprox. 150
Autonomia por carga da bateria (min)
máx. 66 máx. 31 máx. 50 máx. 22
Tempo de carregamento da bateria com carregador rápido 80% / 100% (min)
58 81
Corrente de carregamento (A)
6
Tensão (alimentação do carregador de bateria) (V)
100 - 240
Frequência (alimentação do carregador de bateria) (Hz)
50 - 60
Cor
antracite
Peso sem acessórios (kg)
7.1
Peso incl. embalagem (kg)
10
Dimensões (C × L × A) (mm)
430 x 255 x 405
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual de instruções
Aceda facilmente ao manual online
Manual de instruções
Manual de instruções
Áreas de utilização