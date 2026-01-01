      Aspirador de pó a bateria | Kärcher

      Aspirador Kärcher cinza com mangueira longa e rodas, em fundo branco.

      Aspirador de pó a bateria

      Referência: 1.355-352.0

      • Ferramenta sem fio de 36 V, modo eco!efficiency, armazenamento de acessórios integrado.
      • Bocal de piso de 280 mm, tubo de sucção cromado, curva antiestática, bocal para frestas, cesto de filtro
      Solicitar uma proposta
      ¹⁾
      Todas as peças de plástico, exceto acessórios.