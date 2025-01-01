Aspirador de pó seco

Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Número de fases atuais (PH)
1
Tensão (V)
220 - 240
Freqüência (Hz)
50 - 60
Vácuo (mbar / kPa)
185 / 18
Fluxo de ar (L/s)
40
Poder nominal (W)
585
Capacidade do contêiner (L)
15
Largura nominal padrão ( )
35
Comprimento do cabo (m)
12
nível de pressão sonora (dB(A))
52
Peso sem acessórios (kg)
6.4
Peso, incluindo embalagem (kg)
10.1
Medidas (CxLxA) (mm)
440 x 250 x 410
¹⁾ Todas as peças de plástico, exceto acessórios.
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual
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Áreas de utilização