      Aspirador de pó Kärcher cinza com mangueira longa e rodas, visto em fundo branco.

      Aspirador de pó seco

      T 7/1 Classic

      Referência: 1.527-181.0

      Leve e ergonômico: o T 7/1 Classic, com saco de filtro de lã de série, é um aspirador de pó da categoria de entrada com boa relação custo-benefício, forte poder de sucção e suporte para o cabo.
      Solicitar uma proposta