Com 850 watts de potência, o aspirador de pó compacto T 7/1 Classic produz uma impressionante sucção de 23,0 kPa. O aspirador é agradavelmente silencioso, com apenas 63 dB(A). A máquina possui uma mangueira de sucção de 2,0 metros de comprimento e é muito leve, pesando apenas 3,5 kg. O design ergonômico permite longos períodos de trabalho sem fadiga. A boa mobilidade do aspirador é garantida pelo chassi com 2 rodízios fixos e 2 giratórios. Um para-choque completo protege o reservatório de 7,5 litros contra impactos, evitando danos a móveis e outros objetos. O T 7/1 Classic vem com um saco de filtro de lã como item padrão.

Peso leve Transporte fácil e com apenas uma mão sobre bordas e degraus. Menor peso com volume de recipiente idêntico em comparação com os modelos da concorrência. Permite longos períodos de trabalho sem fadiga. Cesto de filtro principal permanente Feito de lã resistente. Sustentável: pode ser lavado à mão a 30 °C. Excelente poder de sucção Qualidade profissional. Boa relação custo-benefício. Gancho de cabo Armazenamento fácil do cabo de alimentação. Fixação segura do cabo durante o transporte. Para-choque robusto Protege móveis, paredes e máquinas contra danos.