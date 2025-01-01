      Aspirador de pó Kärcher com design cinza e preto, mangueira longa e bocal de limpeza.

      Aspirador de pó seco

      T 8/1 Classic

      Referência: 1.527-160.0

      O aspirador de pó a seco T 8/1 Classic, leve e robusto, com reservatório de 8 litros, combina um alto nível de conforto operacional com forte poder de sucção e uma excelente relação custo-benefício.
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