Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
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Aspirador de pó seco
Referência: 1.527-160.0O aspirador de pó a seco T 8/1 Classic, leve e robusto, com reservatório de 8 litros, combina um alto nível de conforto operacional com forte poder de sucção e uma excelente relação custo-benefício.
Número de fases atuais (PH)
1
Tensão (V)
220 - 240
Freqüência (Hz)
50 - 60
Vácuo (mbar / kPa)
285 / 28.5
Fluxo de ar (L/s)
47
Poder nominal (W)
1600
Capacidade do contêiner (L)
8
Largura nominal padrão ( )
35
Comprimento do cabo (m)
7.5
nível de pressão sonora (dB(A))
69
Cor
antracite
Peso sem acessórios (kg)
5
Peso, incluindo embalagem (kg)
8
Medidas (CxLxA) (mm)
355 x 310 x 350
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Product information
Manual