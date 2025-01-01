Alto nível de conforto operacional e forte poder de sucção combinados em uma única máquina para você! O aspirador de pó a seco T 8/1 Classic, surpreendentemente acessível, destaca-se por um excelente desempenho de limpeza e um reservatório de 8 litros que garante longos intervalos de uso. Além disso, o conceito inteligente de operação desta máquina leve facilita o trabalho. O grande pedal de acionamento e o prático suporte para o tubo de sucção são apenas alguns exemplos do conceito de conforto. A alça ergonômica e a estrutura robusta com 2 rodízios e rodas de rolamento suave facilitam o transporte da máquina sobre degraus ou mesmo por longas distâncias. Até mesmo a troca do saco de filtro é incrivelmente simples e rápida graças a duas abas na cabeça da turbina. O grande filtro permanente, projetado para uma separação ideal da poeira, também é lavável.

Filtro principal permanente grande e redondo Permite aspirar com ou sem saco de filtro. Garante uma separação de poeira ideal. Armazenamento de acessórios a bordo Espaço prático para guardar acessórios na parte traseira. Gancho de corda grande O cabo de alimentação é sempre armazenado em local seguro para transporte. Operação por meio de pedal Sem a necessidade de se curvar tediosamente durante o trabalho diário.