lavagens de veículos comerciais | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
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lavagens de veículos comerciais
Este equipamento requer instruções de uso.
Referência: 1.534-052.2
Requisitos da área de lavagem (mm)
2800 x 4800 x 5990
Altura de lavagem (mm)
3600 / 4250 / 4600 / 5050
Altura da máquina (mm)
4539 / 5189 / 5539 / 5989
Altura com protector anti-salpicos (mm)
4597 / 5247 / 5597 / 6047
Largura com protector anti-salpicos (mm)
5000
(mm)
4830
Abastecimento de água limpa (volume) (L/min)
100
Abastecimento de água limpa (pressão) (bar)
4 6
Entrada de energia (kW)
5.3
Número de fases (PH)
3
Tensão (V)
400
Frequência (Hz)
50
Atualizações de software disponíveis até
2031-01-01
Equipamento