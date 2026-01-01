      Aspirador para janelas e superfícies WVP 10 Adv | Kärcher

      Kit de limpeza Kärcher com aspirador de janelas, garrafa de detergente, carregador, bocais e panos de microfibra.

      Aspirador para janelas e superfícies

      WVP 10 Adv

      Referência: 1.633-560.0

      • Reservatório de água suja de 200 ml, ergonômico, robusto, com possibilidade de limpeza por aspirador de pó.
      • Aparelho sem fio, bateria substituível, autonomia de aproximadamente 35 minutos, alta capacidade de sucção.
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