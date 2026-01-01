Aspirador para janelas e superfícies WVP 10 Adv | Kärcher

Se você optar por usar o aspirador de pó portátil WVP 10 para janelas e superfícies, seja para limpar janelas, azulejos, espelhos, vitrines, bancadas ou qualquer outra superfície lisa, é irrelevante. O mais importante é que você conseguirá uma limpeza sem marcas em qualquer posição, até mesmo acima da cabeça, se necessário. Isso é garantido, entre outros fatores, pelo motor de alta velocidade, que oferece um poder de sucção muito superior ao dos aspiradores domésticos convencionais. Além de ser alimentado por bateria, leve e robusto, o aparelho impressiona com detalhes inteligentes, como o reservatório de água suja de 200 mm, fácil e rápido de esvaziar e que pode ser lavado na lava-louças. Ele também possui um espaçador ajustável manualmente para resultados perfeitos até nas bordas. O WVP 10 é fornecido com uma bateria (30 minutos de autonomia), produtos de limpeza, um carregador de bateria, um borrifador e um pano de microfibra. A versão WVP 10 Adv também inclui uma segunda bateria substituível, além de substituir o carregador simples por um carregador rápido. Dessa forma, o aspirador de superfície WVP 10 Adv permite um funcionamento praticamente ininterrupto.

Leve, ergonômico e para uso universal. Adequado para todos os tipos de superfícies lisas – horizontais, verticais ou mesmo suspensas. Manuseio confortável e operação fácil. Manuseio seguro e confortável graças à alça revestida de borracha. Bateria removível e substituível Permite o carregamento de baterias externas e, em conjunto com uma bateria sobressalente, o funcionamento ininterrupto. O nível de carga é indicado por três LEDs acima do interruptor liga/desliga. Limpeza prática das bordas Resultados de limpeza sem marcas até às extremidades graças ao espaçador ajustável manualmente. Tanque de águas residuais de grande volume Reduz as interrupções no trabalho graças ao esvaziamento frequente, aumentando assim a produtividade. Permite um melhor aproveitamento do tempo de trabalho disponível. WVP 10 versão Adv com carregador rápido O carregador rápido e a segunda bateria permitem uma limpeza praticamente ininterrupta. Versão WVP 10 Adv com bocal de sucção estreito adicional Especialmente indicado para pequenas áreas inacessíveis com o bocal padrão. Bateria de íon-lítio potente Permite períodos de trabalho de cerca de 30 minutos de cada vez.