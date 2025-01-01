      Conjunto de produtos Kärcher: aspirador de janelas, garrafa spray, carregador, bateria, tampa e detergente.

      Aspirador para janelas e superfícies

      WV 10 *EU

      Order number: 1.633-550.0

      • Reservatório de água suja de 200 ml, ergonômico, robusto, com possibilidade de limpeza por aspirador de pó.
      • Aparelho sem fio, bateria substituível, autonomia de aproximadamente 35 minutos, alta capacidade de sucção.
