Alimentado por bateria, leve e robusto: o nosso aspirador de janelas e superfícies portátil profissional WVP 10 impressiona com componentes de alta qualidade, como o motor de alta velocidade que proporciona um desempenho de sucção significativamente superior ao dos aspiradores convencionais. O resultado são superfícies sem marcas, quer utilize o aspirador para limpar janelas, azulejos, espelhos, vitrines, bancadas ou qualquer outra superfície lisa. Independentemente de trabalhar em superfícies verticais, horizontais ou acima da cabeça: o aspirador é sempre confortável de segurar e os resultados de limpeza são perfeitos em todas as posições – mesmo junto aos cantos, graças ao espaçador ajustável manualmente. O depósito de água suja de 200 ml oferece capacidade suficiente para longos períodos de utilização, é rápido e fácil de esvaziar e pode ser lavado na máquina de lavar loiça. Inclui uma bateria (com autonomia de 30 minutos), o carregador de bateria correspondente, um borrifador e um pano de microfibra.

Leve, ergonômico e para uso universal. Adequado para todos os tipos de superfícies lisas – horizontais, verticais ou mesmo suspensas. Manuseio confortável e operação fácil. Manuseio seguro e confortável graças à alça revestida de borracha. Bateria removível e substituível O nível de carga é indicado por três LEDs acima do interruptor liga/desliga. Limpeza prática das bordas Resultados de limpeza sem marcas até às extremidades graças ao espaçador ajustável manualmente. Tanque de águas residuais de grande volume Reduz as interrupções no trabalho graças ao esvaziamento frequente, aumentando assim a produtividade. Permite um melhor aproveitamento do tempo de trabalho disponível.