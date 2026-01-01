50% performanță mai mare de curățare
eco!Booster stabilește noi repere atunci când vine vorba de curățarea suprafețelor delicate. Îndepărtează uniform, cu eficiență ridicată, murdăria pe o suprafață mult mai mare decât jetul plat anterior.
S-ar putea să fie cel mai mare WOW de până acum: extra-eficientul eco!Booster de la Kärcher. Cu o performanță de curățare cu 50% mai mare, acesta readuce factorul WOW pe suprafețele delicate mai rapid și fără efort, în comparație cu o duză cu jet plat convențională. Ceea ce este cu adevărat uimitor este faptul că oferă o eficiență cu 50% mai mare a apei și a energiei, economisind resurse valoroase. Pentru murdăria persistentă, poți îndepărta accesoriul pentru a curăța punctual anumite zone.
eco!Booster stabilește noi repere atunci când vine vorba de curățarea suprafețelor delicate. Îndepărtează uniform, cu eficiență ridicată, murdăria pe o suprafață mult mai mare decât jetul plat anterior.
O performanță de curățare mai mare cu mai puțină energie: eco!Booster îți permite să cureți aceeași zonă cu același aparat de spălat cu presiune, dar mult mai rapid.
Dur cu murdăria, dar economic cu resursele: eco!Booster curăță rapid și temeinic zonele, economisind în același timp apa.
Performanță de curățare îmbunătățită și un nivel de zgomot mai redus: designul special al eco!Booster asigură o reducere perceptibilă a zgomotului de până la 25%*** atunci când este utilizat cu aparatele de spălat cu presiune Home & Garden și de 15% atunci când este utilizat cu aparatele profesionale.
* Comparativ cu performanța de curățare a duzei standard cu jet plat Kärcher.
** Bazat pe capacitatea de a curăța cu 50% mai multă suprafață decât o duză standard cu jet plat Kärcher, folosind aceeași cantitate de energie și apă. Verificat de un institut de testare independent.
*** Comparativ cu utilizarea duzei standard cu jet plat Kärcher. Valoarea exactă poate varia în funcție de aparatul utilizat.
Accesoriul inovator eco!Booster de la Kärcher este disponibil atât pentru aparatele de spălat cu presiune din gama Home & Garden, cât și pentru cele profesionale.
eco!Booster pentru aparatele de spălat cu presiune din gama Home & Garden face curățarea în jurul casei și mai eficientă.
Completarea perfectă pentru aparatele noastre de curățat cu înaltă presiune profesionale: eco!Booster pentru aplicații comerciale și industriale.
Performanța sa de a curăța puternic și eficient chiar și suprafețele delicate face ca eco!Booster să fie cu adevărat multifuncțional.
Murdăria din suprafețele aspre de fațadă poate fi foarte dificil de curățat. Performanța și eficiența ridicată de curățare ale accesoriului eco!Booster vă permit să îndepărtați rapid și fără efort nu numai praful fin și particulele de funingine, ci și depunerile de licheni sau mușchi.
eco!Booster este noul etalon pentru curățarea eficientă a suprafețelor din lemn. Fie pentru curățarea mobilierului sau a gardurilor din lemn din grădină sau pentru curățarea profesională a fațadelor, sau a bordurilor din lemn: cu o performanță cu 50% mai mare decât o duză convențională cu jet plat, puternicul eco!Booster economisește timp, resurse și bani oriunde s-ar folosi.
Îndepărtarea regulată a murdăriei precum polenul, reziduurile de la insecte, sarea de drum etc., este baza îngrijrii care menține valoarea vehiculului. Accesoriul eco!Booster face acest lucru într-un mod eficient și, economisind în același timp resursele.
Noul eco!Booster extra-eficient de la Kärcher. Obține cu 50% performanță mai mare de curățare și economisește apă, energie și timp. S-ar putea să fie cel mai mare WOW al nostru de până acum.
eco!Booster este potrivit pentru toate aparatele de spălat cu presiune Kärcher Home & Garden din clasele K 4, K 5 și K 7. Poți găsi rapid modelul potrivit pentru aparatul tău de spălat cu presiune aici.
eco!Booster 130 este potrivit pentru toate modelele de aparate de spălat cu presiune din clasele K 2 și K 3.
eco!Booster 130 este potrivit pentru toate modelele de aparate de spălat cu presiune din clasa K 4.
eco!Booster 145 este potrivit pentru toate aparatele de spălat cu presiune din clasa K 5.
eco!Booster 180 este potrivit pentru toate aparatele de spălat cu presiune din clasa K 7.
Comparativul de laborator realizat de institutul independent SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH a demonstrat o creștere de 50% a performanței de curățare cu eco!Booster de la Kärcher**. Dispozitivele Kärcher eco!Booster au fost comparate cu echivalentul corespunzător al duzei standard Kärcher cu jet plat***, pentru toate clasele K 4 până la K 7. Pe lângă lățimea mai mare de curățare, testele de laborator au confirmat și o creștere de 50% a eficienței în utilizarea apei și a energiei.
Pentru testele de laborator a fost aplicată o metodă de testare în mai multe etape. Pe lângă curățarea panourilor colorate, au fost curățate și pardoseli din lemn expuse intemperiilor. Distanța optimă de curățare obținută a fost transpusă într-o lățime de curățare măsurabilă cu ajutorul unui senzor optic. Astfel, a putut fi demonstrată performanța suplimentară de curățare a eco!Booster.
* Comparativ cu duza standard Kärcher cu jet plat.
** Include eco!Booster Kärcher 120 / 130 / 145 / 180.
*** Duza standard cu jet plat diferă în funcție de accesoriile aparatului (Vario Power Jet sau Multi Jet).
eco!Booster reprezintă un progres real în curățarea cu presiune. Oferă nu doar performanță îmbunătățită, ci și o eficiență mai mare în ceea ce privește consumul de apă, energie și timp. Dar ce înseamnă, concret, o creștere cu 50% a eficienței apei și energiei, împreună cu o performanță de curățare mai mare cu 50%? Am făcut calculele și, prin câteva exemple, îți arătăm impactul eco!Booster în viața de zi cu zi.
Pentru a demonstra avantajele eco!Booster, a fost analizată o suprafață totală de curățat de 380 m². Iată ce înseamnă acest lucru, în termeni concreți*:
Apă: cu eco!Booster economisești apă valoroasă la fiecare utilizare. În exemplul nostru, cantitatea economisită este suficientă pentru a umple 24 de căzi de baie, adică aproximativ 50 de dușuri.
Energie: eco!Booster economisește nu doar apă, ci și energie. Energia economisită este suficientă pentru 57 de cicluri de spălare la mașina de spălat.
Timp: timpul este prețios. Lucrările de curățare se finalizează cu până la 50% mai rapid cu eco!Booster. Timpul economisit poate fi folosit pentru lucrurile care contează cu adevărat – suficient pentru a urmări aproximativ 12 episoade din serialul tău preferat.
* Ipoteze utilizate: volum cadă – 150 l; duș de 6 minute – 72 l; consum per ciclu de spălare – 0,34 kWh; durată episod – 45 minute. Calcul bazat pe consumul mediu de apă și energie, precum și pe economiile de timp ale aparatelor Kärcher K 4–K 7, utilizate cu duza standard cu jet plat, comparativ cu eco!Booster.
Suprafețe considerate în calcule (m²): terasă – 50; zid din piatră – 60; alee de grădină – 35; intrare – 30; gard – 75; fațadă – 100; mașină/rulotă – 30.
eco!Booster duce eficiența și sustenabilitatea în domeniul curățării la următorul nivel, cu o creștere a performanței de curățare cu 50%. Această soluție este ideală pentru curățarea suprafețelor verticale mai mari, realizate din materiale delicate, precum și pentru murdăria superficială până la moderată.
eco!Booster stabilește noi repere în ceea ce privește curățarea suprafețelor delicate. Performanța de curățare cu 50% mai mare economisește timp, energie și apă.
Variantele eco!Booster sunt dezvoltate pentru diferite aparate de spălat cu presiune cu apă rece și apă caldă și sunt disponibile cu dimensiuni diferite ale duzei. Folosește instrumentul nostru de identificare a produsului pentru a te asigura că alegi varianta potrivită pentru aparatul tău profesional. Apasă butonul de mai jos și selectează modelul aparatului de spălat cu presiune pentru a primi o recomandare de produs adecvat.