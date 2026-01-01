Comparativul de laborator realizat de institutul independent SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH a demonstrat o creștere de 50% a performanței de curățare cu eco!Booster de la Kärcher**. Dispozitivele Kärcher eco!Booster au fost comparate cu echivalentul corespunzător al duzei standard Kärcher cu jet plat***, pentru toate clasele K 4 până la K 7. Pe lângă lățimea mai mare de curățare, testele de laborator au confirmat și o creștere de 50% a eficienței în utilizarea apei și a energiei.

Pentru testele de laborator a fost aplicată o metodă de testare în mai multe etape. Pe lângă curățarea panourilor colorate, au fost curățate și pardoseli din lemn expuse intemperiilor. Distanța optimă de curățare obținută a fost transpusă într-o lățime de curățare măsurabilă cu ajutorul unui senzor optic. Astfel, a putut fi demonstrată performanța suplimentară de curățare a eco!Booster.

* Comparativ cu duza standard Kärcher cu jet plat.

** Include eco!Booster Kärcher 120 / 130 / 145 / 180.

*** Duza standard cu jet plat diferă în funcție de accesoriile aparatului (Vario Power Jet sau Multi Jet).